Indul a katalóniai választásokon Carles Puigdemont

Úgy döntöttem, hogy indulok a katalóniai választásokon

– jelentette be csütörtökön a spanyol–francia határhoz közeli Elna városában az a Carles Puigdemont, aki éveken át bombázta Spanyolország egységét, alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, majd gyáva módon külföldre menekült és évekig bujkált az igazságszolgáltatás elől.

⏹️Carles Puigdemont anuncia desde Elna su candidatura a las elecciones de Cataluña del 12-M.



⏹️Un discurso amenazante y dando por hecho que se va a volver al proces por la independencia.#PuigdemotAPrision#PagareisVuestraTraicion



pic.twitter.com/XbTiFJJNDi — RHD 🇪🇸 (@RobertoHD0) March 21, 2024

A katalán függetlenségi mozgalom kulcsfigurája 2016–17-ben volt Katalónia elnöke és most ismét saját pártja, a nacionalista Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) színeiben indul a május 12-re meghirdetett előre hozott regionális választásokon. Ezt azért teheti meg, mert pártja zsarolásának köszönhetően amnesztiát kap a Pedro Sánchez vezette baloldali kormánykoalíciótól, így megússza az összes büntetést, amit egyebek mellett hazaárulás,

zendülés és terrorista bűncselekmények miatt szabtak volna ki rá.

Puigdemont 2017-ben tartott illegális népszavazást Katalónia elszakadásáról, majd alkotmányellenesen kihirdette a régió függetlenségét. Több társával ellentétben, akiket évekre bebörtönöztek, ő Brüsszelbe menekült, hogy megússza a letartóztatást és azóta is ott bujkál.

A politikai pályafutása nem szakadt meg, ugyanis európai parlamenti képviselőként folytatta a munkát, viszont egyszer sem tette be a lábát Spanyolországba.

Nem mondok le a száműzetésem után sem. Most, hogy újra lehetőséget kapunk, nem fogom ezt megtenni, hanem indulok a katalán választásokon

– fogalmazott Puigdemont az elnai rendezvényen, ahol pártja, a Junts képviselői is részt vettek, jelezve, hogy teljes mellszélességgel támogatják egykori vezetőjük döntését. Puigdemont bejelentésének helyszíne is szimbolikus, ugyanis a spanyol polgárháború után a katalán száműzötteket a ma már Franciaországhoz tartozó Elnában fogadták be, amit a függetlenségi mozgalom szereplői máig Észak-Katalónia részének tekintenek. Ez volt az első olyan település, amely hivatalosan is elismerte a katalán nyelv használatának jogát az önkormányzati tanácsban.

🟡 Carles Puigdemont durant la seva conferència a Elna: "Aleshores, la participació a Catalunya va ser de gairebé el 61%. Quan aquestes xifres es donen, guanya Catalunya"



📍 Elna pic.twitter.com/HXjNVddbpN — ElNacional.cat (@elnacionalcat) March 21, 2024

Puigdemont megjegyezte:

Egy héttel ezelőtt nem számítottam arra, hogy itt lehetek, és most mégis itthon vagyok, Észak-Katalóniában. Sokat dolgoztam ezekért a területekért.

Kiemelte, hogy a közeljövőben két fontos esemény fog lezajlani Európában. Az egyik a katalóniai, a másik a június 9-i európai parlamenti választások. Utóbbin is indul, ugyanis meg akarja tartani EP-képviselői mandátumát is. Puigdemont szerint ezen a két voksoláson múlik, hogy milyen jövő vár a folyamatos „fenyegetésnek” kitett Katalóniára. A résztvevőket arra ösztönözte, hogy támogassák őt annak érdekében, hogy befejezhesse azt a munkát, amit már évekkel ezelőtt elkezdett a független Katalóniáért.

Egyelőre nem tudni, hogy Puigdemont a múlt héten elfogadott amnesztiatörvény értelmében mikor térhet vissza Spanyolországba. Mert bár az alsóház zöld utat adott a törvénynek, a felsőházban a jobboldali Néppárt (PP) van többségben, mely egész biztosan lassítani fogja annak végleges jóváhagyását, de azt csak május végéig teheti meg.

Ezt követően Puigdemont bármikor szabadon és büntetlenül térhet majd vissza Spanyolországba. Az amnesztiatörvényt Puigdemont pártja és a katalán republikánusok (ERC) zsarolták ki Pedro Sánchez miniszterelnöktől. A szocialista (PSOE) pártvezető a szeparatisták nélkül nem tudta volna megtartani hatalmát, hanem új választások elé kellett volna néznie, amit borítékolhatóan elvesztett volna a konzervatív Néppárttal szemben. Hogy ezt elkerülje,

Sánchez végül úgy döntött, megadja az amnesztiát az összes függetlenségi mozgalomban részt vevő politikusnak 2011 novemberéig visszamenőleg. Köztük azoknak is, akiket közpénzek elsikkasztása és kisebb terrorbűncselekmények miatt vizsgálnak a spanyol bíróságok.

Nueva manifestación en #Cibeles18N (Madrid) contra la amnistía sanchista que dinamita la separación de poderes y la igualdad ante la ley de los españoles por motivos ideológicos, además de alimentar la desigualddad territorial y la bacanización del país. pic.twitter.com/Jd9j881et3 — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) November 18, 2023

A spanyolok tavaly ősszel szinte naponta tüntettek az amnesztiatörvény ellen, amely szakértők szerint amellett, hogy alkotmányellenes, sérti a jogállamiságot is, ráadásul egyenlőtlenné teszi az embereket az igazságszolgáltatás előtt.

Borítókép: Carles Puigdemont, a katalán kormány egykori elnöke, jelenleg Belgiumba száműzött, európai parlamenti képviselő a Perpignan melletti Elnában tartott konferencián jelenti be, hogy indul a május 12-i katalán regionális választásokon (Fotó: Albert Llop/NurPhoto/NurPhoto via AFP)