Légicsapásokat indítottak az orosz erők Kijev, valamint a nyugat-ukrajnai Lvivi terület ellen vasárnap hajnalban – számolt be a Reuters. A hírügynökség úgy értesült, miután a támadások már a lengyel–ukrán határ közelét is érintették, a lengyel légierőt is készenlétbe helyezték a légtér biztonsága érdekében.

Lengyel és szövetséges repülőgépeket aktiváltak, ami megnövekedett zajszinttel járhat, különösen az ország délkeleti részén

– figyelmeztetett X oldalán a lengyel fegyveres erők.