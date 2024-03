Orosz–ukrán háború: újabb csapatokat küld Moszkva a frontra

Oroszország közölte, hogy katonái folyamatosan szorítják vissza az ukrán erőket, eközben pedig Moszkva két új csapattal és harminc új alakulattal erősíti meg haderejét az év végéig.

Több fegyverre lenne szüksége Ukrajnának (Fotó: Jakiv Liasenko)

Oroszország, amely 2022-ben megszállta Ukrajnát, egy idő után visszavonta egyes erőit keleten és délen, azóta viszont lassan, de halad előre, főleg azután, hogy a tavalyi ukrán ellentámadás nem hozott jelentős eredményeket. Oroszország Ukrajna alig egyötödét tartja ellenőrzése alatt, Vlagyimir Putyin elnök pedig utasította a csapatait, hogy nyomuljanak tovább, miután Moszkva a múlt hónapban elfoglalta Avgyijivka városát.

Az orosz katonák csoportjai továbbra is szorítják ki az ellenséget állásaikból – mondta Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, aki szerint az orosz sikerek aggodalmakat okoznak az Egyesült Államoknak.

A tárcavezető arról is beszámolt, több százezer szerződéses katonát sikerült toborozniuk, akik még idén csatlakozhatnak a harcoló erőkhöz. Nyugati kémfőnökök szerint a háború fordulóponthoz érkezhet: ugyanis ha Kijev nem kap fegyvereket nyugati szövetségeseitől, harctéri vereséget szenvedhet. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter kedden azt mondta, hogy Ukrajna túlélése veszélybe került. Az ukrán hadsereg ráadásul létszámhiánnyal is küzd, amelyet egyelőre aligha tud orvosolni az ukrán vezetés, miközben az amerikai figyelem is egyre inkább a novemberi elnökválasztásra irányul.