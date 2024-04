A határvédelem érdekében magyar módszereket alkalmaznak a karibi térségben is + videók

„Azt is világossá kell tennünk, hogy a migráció nem emberi jog, azonban az, hogy mindannyian békében és biztonságban élhessünk saját hazánkban, az bizony a mi emberi jogunk. És azt is világossá kell tenni, hogy minden ország szuverén joga, hogy eldöntse, hogy kit enged be, és ezt a szuverén jogot senki sem veheti el az országainktól” – jelentette ki. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország és a Dominikai Köztársaság szövetségre lépett azért, hogy a képmutató nemzetközi nyomással szemben is megvédjék polgáraik biztonságát az illegális migráció veszélyeitől.

Mi büszkék vagyunk arra, hogy a Dominikai Köztársasághoz hasonlóan mi sem szavaztuk meg az ENSZ migrációs paktumát. Büszkék vagyunk arra, hogy kerítést építettünk a határunkon, hogy ezáltal védjük Magyarországot az illegális migrációtól. És természetesen mi elismerjük a Dominikai Köztársaság jogát arra, hogy falat építsen a saját határán

– sorolta.

„Azt hiszem, hogy találtunk ma bőven közös pontokat, például azt, hogy a nemzeti érdek az első, vagy azt, hogy a szuverenitásunk tekintetében elvárjuk, hogy azt mindenki tiszteletben tartsa, vagy azt, hogy a migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell, vagy azt, hogy aki ezzel ellentétes dolgokat akar ránk kényszeríteni, az a nemzeti érdekünkkel ellentétes dolgot akar lenyomni a torkunkon” – közölte. Majd úgy vélekedett, hogy a migrációval kapcsolatos álláspontok azonossága jó alapot ad a kapcsolatok fejlesztéséhez. A miniszter végül diplomáciatörténeti eseményt emlegetett, emlékeztetve arra, hogy soha nem került még sor magas szintű hivatalos látogatásra a két ország között.

Még ha keresni akartunk volna, sem találtunk volna jobb alkalmat erre a találkozóra, mint idén, amiko a diplomáciai kapcsolataink felvételének 40. évfordulóját ünnepeljük

– fogalmazott.