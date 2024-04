„A XXI. század első negyedének végén a világ tanúja annak, hogy a nyugati elitek és az általuk Ukrajnába helyezett végrehajtók – Zelenszkij és ez az egész álukrán banda – kiirtották az ukránokat” – írta Telegram-oldalán Marija Zaharova.

Az orosz külügyi szóvivő így fogalmazott:

Ukrajna kormányában és uralkodói köreiben ezekben az években nem voltak ukránok.

Mint hozzátette: őket Ukrajna függetlenségének harcosainak nevezték el. Valójában azonban olyanok irányították az országot, akiknek történelmileg soha semmi közük nem volt hozzá – tette hozzá.

Ukrajna nagy részét kifosztották és ellopták, a zsákmányt exportálták, a történelmet átírták, a műemlékeket lerombolták, majd áttértek az őslakosság fizikai megsemmisítésére

– húzta alá.

Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője beszédet mond a Független Államok Közössége (FÁK) országok médiafórumán Moszkvában, Oroszországban 2023. november 1-jén (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

A történész végzettségű szóvivő így folytatja.

Pont úgy, mint az indiánoknál Észak-Amerikában, amikor a »civilizáltak« tízezrével ölték meg őket. Manhattan szigetét gyöngyökért vették meg az indiánoktól, és az ukránok még csak gyöngyöket sem kaptak, csak egy amerikai hurkot a nyakukba. Most Zelenszkij Washington pénzén csalogatja ki az utolsó ukránokat, hogy végezzen velük.

Korábban lapunk is írt róla, hogy májusban lép életbe az új ukrán mozgósítási törvény. Eszerint a hadköteleseknek legfeljebb hatvan napjuk lesz arra, hogy katonai nyilvántartásba vétessék magukat. Ellenkező esetben jön a bírság, a szankciók, végül bekopogtat a rendőrség is, amely erőszakot is alkalmazhat.

Egy ukrán katona fiatalokkal beszélget a Harmadik Külön rohamdandár toborzóközpontjának megnyitása során Lvivben, Ukrajnában 2023. július 22-én (Fotó: Anadolu/AFP/Pavlo Palamarchuk)

A háború súlyos demográfiai következményekkel jár az ukrán társadalomra nézve. Az ország mobilizációs potenciálja a háború harmadik évében folyamatosan csökken. Várhatóan a következő hónapok az Ukrajnából való szökésről fognak szólni.

Jelenleg Ukrajnában a behívási korhatár idén márciustól 25 és 60 év között van, az alsó határ korábban 27 év volt. Közel 660 ezer férfi ebből a korosztályból elhagyta Ukrajnát, ami nagyon magas szám, mondta el lapunknak korábban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója.