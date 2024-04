„Brüsszelben befogadták az eltörléskultúrát”

Van sorszerűség abban, hogy ha valakik nemzetközi konferenciát szerveznek Brüsszelben, akkor abból slágertéma lesz. Így is lett, a NatCon konferencia teljesen felforgatta az európai uniós és brüsszeli helyi médiát.

A konferencia saját leírása szerint olyan közéleti személyiségeket, újságírókat, tudósokat és diákokat hoz össze, akik megértik, hogy a konzervativizmus múltja és jövője elválaszthatatlanul kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenség elvéhez, valamint azoknak az egyedi nemzeti hagyományoknak az újjáélesztéséhez, amelyek egyedül képesek egy népet összekötni és boldogulásukat elősegíteni

A szélsőséges baloldali szervezetek online üzenetváltó csoportokba szervezték magukat, ahol folyamatoson áramoltatják az információkat a konferenciáról.

Sok-sok fordulat után több helyről is megerősítést kaptunk, hogy a konferenciát ismét lemondták! Azonban még nem hirdethetünk győzelmet! Ha holnap megtudjuk, hogy találtak egy harmadik helyszínt, akkor itt és a Telegram-csatornán keresztül tájékoztatni fogjuk Önöket. Akkor majd ott gyűlünk össze!

– írják híveinek a szélsőbaloldali szervezetek vezetői.

Mérges üzenet a NoNatCon nevű Telegram-csatornán, aminek 252 tagja van

Azonban, ahogy a mérges reakciók között ezekben a csoportokban is megírták, a konferencia mégis talált olyan létesítményt, amely fogadta a nemzetközi konzervatív politika jelentős személyeit. Az esemény egyik társszervezete, az MCC Brussels egy közleményt is kiadott, amiben összefoglalták a rendezvény körüli botrány részleteit. „A konferenciára a szervezők mintegy 500 vendéget várnak, a többi között olyan meghatározó személyek is felszólalnak a rendezvényen, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Ryszard Legutko, az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártjának társelnöke, Gerhard Müller német bíboros, Suella Braverman volt brit belügyminiszter, valamint az európai Identitás és Demokrácia, a brit Reform UK, a spanyol VOX, a flamand Vlaams Belang, illetve a portugál Új Jobboldal pártok prominens képviselői” – emelik ki. Frank Füredi, az agytröszt vezetője is reagált a történtekre.

Ami az elmúlt napokban történt, nem kevesebb, mint a szólásszabadság és a politikai véleménynyilvánítás válsága egész Európában. Abszolút tragédia, hogy az Európai Unió szívében, Brüsszelben befogadták az eltörléskultúrát. Politikai hovatartozástól függetlenül mindenkinek aggódnia kellene amiatt, ami itt történik

– fogalmazott az ismert szociológus. Az MCC Brussels szerint a történtek rávilágítanak arra, hogy a belga fővárosban az úgynevezett „biztonsági aggályokat” ürügyként próbálják felhasználni a rendezvények és viták leállítására. Ez bevett gyakorlat az Egyesült Államokban, ahol gyakori, hogy erőszakkal fenyegetik a rendezvényhelyszíneket, hogy hátráljanak ki az események mögül.

Az MCC Brussels szerint ugyanezt a taktikát alkalmazták most is: a helyi szélsőbaloldali csoportok fenyegetőzése ürügyet szolgáltatott a helyi hatalom képviselőinek és különösen Brüsszel baloldali polgármesterének, hogy nyomást gyakoroljon a helyszínre és végül hátráljanak ki a NatCon mögül.

Borítókép: Tömött sorok a NatCon 2024-es brüsszeli konferenciáján (Fotó: Magyar Nemzet)