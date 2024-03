Orbán Viktor: Mi vagyunk az európai embereket sanyargató brüsszeliták rémálma

A miniszterelnök szerint Karl Popper, a Soros-birodalom szellemi megalapozója jegyzi azt a kulcsfontosságú mondatot, amiből meg lehet érteni, hogy a másik oldal hogyan látja ugyanezeket a folyamatokat.

A következő gondolatot idézte, mint a sorosista birodalom alapkövét: aki saját nemzetének különleges értéket és történelmi küldetést tulajdonít, az lényegében a nyílt társadalom ellensége, és – ha tudja, ha nem – zsarnokságot épít.

A beszéd zárásában azonban reménykeltő gondolatokat fogalmazott meg. Mint mondta, hosszú évtizedek után érzi úgy, hogy a szuverenista közép-európaiak nincsenek egyedül és forrongás és mozgolódás van Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában is, Hollandiáról nem is beszélve.

Nagyon régen nem láttam ilyen jó alkalmat arra, hogy a nemzeti konzervatív szuverenista és keresztény alapokon álló erők, az Európai Unióban meghatározóvá váljanak

– adott hangot személyes megítélésének, hozzátéve, hogy „mi vagyunk az európai embereket sanyargató brüsszeliták rémálma”

Erőt adó gondolatként azt is elmondta, hogy amikor Európa felett sötét fellegek gyülekeztek, mindig akadt ember, aki nem törődött bele a helyzetbe. Ilyen embernek jelölte meg Hunyadi Jánost, Sobieski Jánost, Martell Károlyt és az est díjazottját is. „Egyetlen dolgunk van, hölgyeim és uraim: föl kell sorakoznunk Legutko professzor mellé” – zárta felszólalását Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ha Hunyadi ma köztünk lenne, bizonyára ő is ezt mondaná, illetve azt, hogy „ragadjátok meg az esélyt és nyerjétek meg az előttünk álló választást, vagyis politikai értelemben: foglaljátok el Brüsszelt!”

„Az európai értékek és a szabadság ma fenyegetés alatt állnak”

Az est figyelmének középpontjában álló Ryszard Antoni Legutko háláját fejezte ki, hogy a Hunyadi János-díjat számára ítélték meg.

A díjat az európai értékek és szabadság védelméért kaptam. Ez az állítás azt feltételezi, hogy az európai értékek és a szabadság ma fenyegetés alatt állnak, és védelmet igényelnek. Ez a feltételezés helyes

– állapította meg. A professzor szerint azért alakult ki ez a helyzet mára, mert Európa fogalmát politikailag gyarmatosították és megfosztották mélyebb, átfogó jelentésétől. Sérelmezte, hogy Európa mára elsősorban és gyakran kizárólagosan az európai projektet jelenti. Ez a szemléletmód azt eredményezte, hogy a politikai hatalmat a tagállamoktól fokozatosan az EU intézményeire ruházták át.

A folyamat elkövetői ehhez a képviselő szerint tekintélyes méretű propagandát és indoktrinációs műveletet alkalmaztak. A dolog árnyoldala szerinte az volt, hogy minden kritikát gátolni és stigmatizálni kellett, amely ezt a vállalkozást kétségbe vonta.

Legutko szerint sokféle módon kellene védekeznünk ennek az uniformizáló folyamatnak a hatásaival szemben.