Kocsis Máté: Béke nélkül nincsen adócsökkentés és nyugdíjemelés

A kormány minden „húsba vágó vitában” a magyar választópolgárok véleményére támaszkodik, legyen szó országjárásról vagy nemzeti konzultációról. Ez történik most is, amikor a tét a béke vagy a háború fenntartása – hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője hétfőn este, a Komádiban tartott sajtótájékoztatóján. Kocsis Máté egyértelművé tette, hogy a Fidesz–KDNP által képviselt adócsökkentési és nyugdíjemelési politika kizárólag akkor tartható fenn, ha Magyarországot sikerül távol tartani a háború gazdasági és emberi terheitől.

Kocsis Máté Komádiban (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Szerinte az európai politikai elit jelentős része – szemben Magyarországgal, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel, sőt, még az Egyesült Államok elnökével is – a háború fenntartása és fokozása mellett van.

A háború fokozásához pénz és katona kell

– szögezte le a kormánypárti politikus, bemutatva a háborúpárti stratégia veszélyeit:

Közös hitelfelvétel: A háború anyagi hátterének biztosítására közös európai hitelfelvételt terveznek, ami a magyar polgárokra is terhet róna.

Költségvetési pénzek elszívása: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már a tagországok saját költségvetéséből is kért pénzt Ukrajnának.

Háborús maffia: Kocsis Máté aggasztónak nevezte, hogy a hatalmas európai pénzekből az ukrán háborús maffia is részesült.

Nőket küldenének a frontra

A háború fokozásának másik ára a katona. Kocsis Máté szerint:

Európa több országában már megkezdték a sorkatonaság bevezetésének előkészítését, sőt, egyes helyeken már a nők sorkatonai szolgálatát is vizsgálják.

Magyarország ezzel szemben a béketeremtésben hisz, és a magyar adóforintokat a magyar vállalkozókra és a nyugdíjasokra fordítja. Ennek bizonyítékaként utalt a bejelentett tizenegy pontos adócsökkentési programra a kisvállalkozások megsegítésére, valamint a parlamentnek benyújtott 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvénytervezetre.

Döntés áprilisban: béke vagy brüsszeli bábszerep



Kocsis Máté élesen bírálta a baloldali pártokat, köztük a Tiszát és a DK-t, amelyek szerinte azt képviselik, „amit Brüsszel hallani akar”.

Ezért kell dönteni jövő év áprilisában arról, hogy maradunk-e a háborúellenes úton, vagy áttérünk egy brüsszeli báb, háborúpárti táborba

– tette fel a kérdést a frakcióvezető, hangsúlyozva, hogy a magyar társadalom elsöprő többsége békepárti.