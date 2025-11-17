Kocsis MátébékehitelfelvételMagyarországUrsula von der Leyensorkatonaság

Kocsis Máté: Béke nélkül nincsen adócsökkentés és nyugdíjemelés

A kormánypártok országjárásának hajdú-bihari állomásán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egyértelmű üzenetet küldött a választópolgároknak: az adócsökkentés és a nyugdíjemelés fenntartása kizárólag attól függ, hogy Magyarország képes-e kimaradni az európai háborús konfliktusból.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 20:56
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kormány minden „húsba vágó vitában” a magyar választópolgárok véleményére támaszkodik, legyen szó országjárásról vagy nemzeti konzultációról. Ez történik most is, amikor a tét a béke vagy a háború fenntartása – hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője hétfőn este, a Komádiban tartott sajtótájékoztatóján. Kocsis Máté egyértelművé tette, hogy a Fidesz–KDNP által képviselt adócsökkentési és nyugdíjemelési politika kizárólag akkor tartható fenn, ha Magyarországot sikerül távol tartani a háború gazdasági és emberi terheitől.

Komádi, 2025. november 17. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (b) és Vitányi István, a térség fideszes országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban 2025. november 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Kocsis Máté Komádiban (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Szerinte az európai politikai elit jelentős része – szemben Magyarországgal, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel, sőt, még az Egyesült Államok elnökével is – a háború fenntartása és fokozása mellett van. 

A háború fokozásához pénz és katona kell

– szögezte le a kormánypárti politikus, bemutatva a háborúpárti stratégia veszélyeit:

Közös hitelfelvétel: A háború anyagi hátterének biztosítására közös európai hitelfelvételt terveznek, ami a magyar polgárokra is terhet róna.

Költségvetési pénzek elszívása: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már a tagországok saját költségvetéséből is kért pénzt Ukrajnának.

Háborús maffia: Kocsis Máté aggasztónak nevezte, hogy a hatalmas európai pénzekből az ukrán háborús maffia is részesült.

 

Nőket küldenének a frontra

A háború fokozásának másik ára a katona. Kocsis Máté szerint:

Európa több országában már megkezdték a sorkatonaság bevezetésének előkészítését, sőt, egyes helyeken már a nők sorkatonai szolgálatát is vizsgálják.

Magyarország ezzel szemben a béketeremtésben hisz, és a magyar adóforintokat a magyar vállalkozókra és a nyugdíjasokra fordítja. Ennek bizonyítékaként utalt a bejelentett tizenegy pontos adócsökkentési programra a kisvállalkozások megsegítésére, valamint a parlamentnek benyújtott 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvénytervezetre.

Döntés áprilisban: béke vagy brüsszeli bábszerep


Kocsis Máté élesen bírálta a baloldali pártokat, köztük a Tiszát és a DK-t, amelyek szerinte azt képviselik, „amit Brüsszel hallani akar”.

Ezért kell dönteni jövő év áprilisában arról, hogy maradunk-e a háborúellenes úton, vagy áttérünk egy brüsszeli báb, háborúpárti táborba

– tette fel a kérdést a frakcióvezető, hangsúlyozva, hogy a magyar társadalom elsöprő többsége békepárti.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

