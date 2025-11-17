Kocsis Máté: Béke nélkül nincsen adócsökkentés és nyugdíjemelés

A kormány minden „húsba vágó vitában” a magyar választópolgárok véleményére támaszkodik, legyen szó országjárásról vagy nemzeti konzultációról. Ez történik most is, amikor a tét a béke vagy a háború fenntartása – hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője hétfőn este, a Komádiban tartott sajtótájékoztatóján. Kocsis Máté egyértelművé tette, hogy a Fidesz–KDNP által képviselt adócsökkentési és nyugdíjemelési politika kizárólag akkor tartható fenn, ha Magyarországot sikerül távol tartani a háború gazdasági és emberi terheitől.
Szerinte az európai politikai elit jelentős része – szemben Magyarországgal, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel, sőt, még az Egyesült Államok elnökével is – a háború fenntartása és fokozása mellett van.
A háború fokozásához pénz és katona kell
– szögezte le a kormánypárti politikus, bemutatva a háborúpárti stratégia veszélyeit:
Közös hitelfelvétel: A háború anyagi hátterének biztosítására közös európai hitelfelvételt terveznek, ami a magyar polgárokra is terhet róna.
Költségvetési pénzek elszívása: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már a tagországok saját költségvetéséből is kért pénzt Ukrajnának.
Háborús maffia: Kocsis Máté aggasztónak nevezte, hogy a hatalmas európai pénzekből az ukrán háborús maffia is részesült.
Nőket küldenének a frontra
A háború fokozásának másik ára a katona. Kocsis Máté szerint:
Európa több országában már megkezdték a sorkatonaság bevezetésének előkészítését, sőt, egyes helyeken már a nők sorkatonai szolgálatát is vizsgálják.
Magyarország ezzel szemben a béketeremtésben hisz, és a magyar adóforintokat a magyar vállalkozókra és a nyugdíjasokra fordítja. Ennek bizonyítékaként utalt a bejelentett tizenegy pontos adócsökkentési programra a kisvállalkozások megsegítésére, valamint a parlamentnek benyújtott 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvénytervezetre.
Döntés áprilisban: béke vagy brüsszeli bábszerep
Kocsis Máté élesen bírálta a baloldali pártokat, köztük a Tiszát és a DK-t, amelyek szerinte azt képviselik, „amit Brüsszel hallani akar”.
Ezért kell dönteni jövő év áprilisában arról, hogy maradunk-e a háborúellenes úton, vagy áttérünk egy brüsszeli báb, háborúpárti táborba
– tette fel a kérdést a frakcióvezető, hangsúlyozva, hogy a magyar társadalom elsöprő többsége békepárti.