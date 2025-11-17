14. havi nyugdíjországgyűlési vitaidősek

December 10-én lesz a zárószavazás a 14. havi nyugdíjról a T. Házban 

Ugyan ma nyújtotta be a tizennegyedik havi nyugdíjról szóló törvényjavaslatát a kormány, de a képviselők úgy döntöttek, holnap fogják azt megvitatni. A zárószavazás december 10-én várható.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI
2025. 11. 17.
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Több mint egy tucat előterjesztést tárgyalt hétfőn az Országgyűlés, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is ma nyújtotta be a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot. A képviselők azonban úgy döntöttek, a házszabálytól eltérve tárgyalják az egyes törvényeknek a 14. havi nyugdíj és 14. havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló előterjesztést: a javaslat vitája kedden, a zárószavazás december 10-én lesz.

A tizennegyedik havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslat vitája kedden lesz (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI)
A 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslat vitája kedden lesz (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt , Orbán Viktor a múlt héten, csütörtökön jelentette be: a kormány döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat. 

– Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek! 

– hangsúlyozta a kormányfő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter – a szintén aznap tartott – Kormányinfón az intézkedéshez hozzátette, jövő év februárjában a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj mellett kapják meg a 14. havi nyugdíj első negyedét, ami azt jelenti, hogy a havi nyugdíj 125 százalékát kapják kézhez.  A már korábban bejelentett nyugdíj-kiegészítés pedig átlagosan 51 ezer forintot jelent, vagyis novemberben 47, decemberben pedig négyezer forintot. 

Mint ismert, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció nem támogatja a 14. havi nyugdíj bevezetését. Ugyan Magyar Péterék még nincsenek bent az Országgyűlésben, de a Dobrev Klára vezette balliberális párt nem valószínű, hogy szó nélkül hagyja az idősek támogatását, így minden bizonnyal kemény vita várható a Tisztelt Házban.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/Kovács Attila)


