December 10-én lesz a zárószavazás a 14. havi nyugdíjról a T. Házban 

Több mint egy tucat előterjesztést tárgyalt hétfőn az Országgyűlés, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is ma nyújtotta be a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot. A képviselők azonban úgy döntöttek, a házszabálytól eltérve tárgyalják az egyes törvényeknek a 14. havi nyugdíj és 14. havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló előterjesztést: a javaslat vitája kedden, a zárószavazás december 10-én lesz.

A 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslat vitája kedden lesz (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt , Orbán Viktor a múlt héten, csütörtökön jelentette be: a kormány döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat.

– Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek!

– hangsúlyozta a kormányfő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter – a szintén aznap tartott – Kormányinfón az intézkedéshez hozzátette, jövő év februárjában a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj mellett kapják meg a 14. havi nyugdíj első negyedét, ami azt jelenti, hogy a havi nyugdíj 125 százalékát kapják kézhez. A már korábban bejelentett nyugdíj-kiegészítés pedig átlagosan 51 ezer forintot jelent, vagyis novemberben 47, decemberben pedig négyezer forintot.

Mint ismert, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció nem támogatja a 14. havi nyugdíj bevezetését. Ugyan Magyar Péterék még nincsenek bent az Országgyűlésben, de a Dobrev Klára vezette balliberális párt nem valószínű, hogy szó nélkül hagyja az idősek támogatását, így minden bizonnyal kemény vita várható a Tisztelt Házban.