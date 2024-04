Eduardo Bolsonaro: El akarják hitetni velünk, hogy ez demokrácia

Most, hogy Magyarországon vagyok, pontosan látom, mit jelent a szabadságért való küzdelem. Fennáll a kockázata annak, hogy elveszik az útlevelemet, amikor hazamegyek Brazíliába, és annak is, hogy letartóztatnak. Egy korábbi brazil kongresszusi képviselőt már börtönbe zártak azért, mert videót készített a Legfelsőbb Bíróság épületében. Így néz ki önök szerint egy demkrácia? – tette fel a kérdést Eduardo Bolsonaro brazil parlamenti képviselő, a CPAC Brasil alapítója.

Eduardo Bolsonaro a CPAC Hungaryn felszólalva elmondta, a korábbi brazil elnököt a globalisták eltiltották attól, hogy a közösségi médiában streamelhesse beszédeit. Elon Musk később elmondta, hogy a brazil választási bizottság és a Twitter korábbi vezetése között valóban folyt egy erről szóló párbeszéd. Később született egy több mint 500 oldalas jelentés arról, hogy a globalisták hogyan próbálták korlátozni a szólásszabadságot. Ám mint mondta, a Biden-adminisztráció továbbra is hallgat az üggyel kapcsolatban.

Most azt akarják elhitetni velünk, hogy ez egy demokrácia

– tette hozzá. Eduardo Bolsonaro elmondta: nemrégiben az Európai Parlamentben járt egy brazil delegációval a spanyol Vox párt meghívására, és azt tapasztalta, hogy Soros Györgyék megjelentettek egy cikket arról, hogy Bolsonaro hogyan teszi tönkre a demokráciát Brazíliában. Később, mikor hazatért, a rendőrség felvette vele a kapcsolatot, s utasították, hogy fejezzék be politikai tevékenységüket.

„Ezek alapján simán elképzelhető, hogy most elveszik majd az útlevelemet. Látják, hogy milyen cenzúra zajlik világszerte, de ez most egészen új szint. Nagyon nehéz idők ezek, Isten adjon erőt nekünk, hogy továbbra is ellenállhassunk a globalista erőknek” – zárta gondolatait Eduardo Bolsonaro.

Borítókép: Eduardo Bolsonaro brazil parlamenti képviselő, a CPAC Brasil alapítója a CPAC Hungaryn (Fotó: Csudai Sándor)