Iráni külügyminisztérium: Irán a jogos önvédelem keretében mért csapást Izraelre

„Az Iráni Iszlám Köztársaság fegyveres erői az önvédelemhez fűződő - az ENSZ Alapokmányának 51-es cikkelye szerinti - elidegeníthetetlen joggal élve, válaszul az ismételt katonai agresszióra (...) egy sor csapást mértek Izrael katonai bázisaira” - írta az iráni külügyi tárca.

Az állásfoglalás szerint Irán „szükség esetén habozás nélkül további védelmi intézkedéseket fog tenni saját törvényes érdekei védelmében bármilyen agresszív katonai cselekménnyel, illetve erő törvénytelen alkalmazásával szemben”.

Az IRNA állami hírügynökség szerint szombat éjszaka Haibár típusú ballisztikus rakétákkal mértek csapást egyebek mellett Izrael Negev-sivatagban található légibázisára, ahonnan az Irán damaszkuszi konzulátusa elleni támadást is indították. Az IRNA szerint komoly károkat okoztak az izraeli támaszponton.

Jordánia szombat éjszaka iráni drónok tucatjait lőtte le Teherán figyelmeztetése ellenére. Az ammáni vezetés lezárta az ország légterét, mindemellett pedig fokozott készültségbe helyezte a hadsereget, a radarrendszerekkel nyomon követve az Irak és Szíria irányából érkező drónokat. Jordánia több nagyvárosának lakói is heves légi tevékenységről számoltak be. Katonai források szerint Jeruzsálem felé tartó drónokat lőttek le a Jordán folyó völgye felett, illetve a szíriai-iraki határ térségében.

Nem sokkal korábban a Farsz iráni hírügynökség jól értesült helyi katonai forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a teheráni vezetés figyelni fogja Jordánia minden olyan lépését, amelyet Izrael támogatására tesz a megtorló csapások során. Az illetékes egyben figyelmeztetett, hogy Jordánia lehet „a következő célpont”.

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője vasárnapra virradóra közölte, hogy Irán több mint 200 drónt, illetve rakétát lőtt ki Izrael ellen szombat éjszaka óta. Azt mondta, a fenyegetések nagy részét Izrael határain kívül megsemmisítették.

Hagari megerősítette, hogy néhány iráni rakéta Izrael területén csapódott be, egy sebesülést és kisebb károkat okozva egy katonai létesítményben az ország déli részén.

Az izraeli hatóságok a légiriadót időközben visszavonták.

Izrael állandó ENSZ-képviselője, Gilad Erdan az X-en közölte, hogy hazája az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését kezdeményezte vasárnapra az iráni támadás miatt.

António Guterres ENSZ-főtitkár elítélte az Izrael elleni támadást, és önmérsékletre, valamint az ellenségeskedés haladéktalan beszüntetésére intette a feleket.

„Mélységesen aggódom az egész régióra kiterjedő pusztító eszkaláció valós veszélye miatt. Felszólítom a feleket, hogy gyakoroljanak maximális önmérsékletet, elkerülve minden olyan cselekedetet, amely nagyszabású, többfrontos katonai konfrontációhoz vezetne a Közel-Keleten” - hangsúlyozta Guterres szombat éjszakai állásfoglalásában, hozzátéve: a világ „nem engedhet meg magának még egy háborút”.

Borítókép: Robbanások láthatók Jeruzsálem egén az iráni támadást követően 2024. április 14-én (fotó: Mohammad Hamad / ANADOLU / Anadolu via AFP)