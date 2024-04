Izraeli válaszcsapásra számít Olaszország

Hozzáfűzte, csak abban reménykedik, hogy Izrael nem ad olyan válaszcsapást, amely végképp elmérgesíti a helyzetet és ahonnan már nincs visszaút. Crosetto azt is elmondta, megérti Izrael azon aggodalmát, miszerint nincs biztonságos jövő addig, amíg a Hamász létezik. Ez azonban elhibázott stratégia, hiszen amikor súlyosan megsértik a nemzetközi jogot, az a világ közvéleményét is felháborodással tölti el – véli a védelmi miniszter. Ha mérgezett magokat ültetünk el, azok gyűlöletet teremnek, ami az elkövetkező évtizedekre is tragédiák forrása lesz a közel-keleti térségben, elsősorban Izraelben.

Crosetto végül azt is elmondta, aggódik az Ukrajnában elhúzódó és a Közel-Keleten is elmérgesedő konfliktusok miatt, de nem pesszimista, a kormány minden tőle telhetőt megtesz, hogy megállítsa a krízishelyzet kiszélesedését.

Rövid közleményben tudatta a Liga kormánypárt, hogy elítélik Izrael ellen elkövetett rakétatámadást. Hangsúlyozzák, a nyugati országoknak továbbra is ki kell tartaniuk Izrael, a demokrácia és a szabadság védelmében. Olaszország a G7 országok soros elnökeként is az eszkaláció elkerülésén, valamint a vörös-tengeri hajózás szabadságán fog dolgozni – írja a Liga kormánypárt.