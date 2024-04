Négyéves kislányt zaklatott egy kiutasított migráns Spanyolországban

Fidesz

Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, Magyarország nem lép háborúba!

Harcolnunk kell, meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát, meg kell védeni a gazdasági eredményeinket, meg kell védeni a családjainkat. No migration, no gender, no war – fogalmazott Orbán Viktor a Fidesz kampányindító rendezvényén.