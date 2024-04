Nógrádi György: Irán egyértelművé tette, hogy nem akar háborút

Izrael rendszeresen bombáz létesítményeket Szíriában. Az április 1-jei damaszkuszi légicsapásban az iráni konzulátusnál diplomaták mellett magas rangú iráni parancsnokok is életüket vesztették, erre volt válasz múlt hétvégén az iráni légicsapás.

– Az Izrael elleni hétvégi támadás minden célját elérte – mondta az iráni fegyveres erők főnöke vasárnap, hozzátéve, hogy egyetlen városi vagy gazdasági központot sem vettek célba iráni drónok és rakéták.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)

– Irán egyértelművé tette, hogy nem akar háborút – mondta el lapunknak Nógrádi György.

– Előre értesítette Svájcon keresztül az Egyesült Államokat és Törökországon keresztül a Nyugatot, hogy kénytelen csapást intézni. Ez több részből állt, ballisztikus rakéták és drónok által. A 300 légieszközt úgy indították, hogy Izraelnek órái voltak a felkészülésre

– tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő.

Mint ismert, 1979-ben győzött a síita forradalom Iránban, ettől kezdve az ország fő ellensége Izrael és az Egyesült Államok. Izrael jelenleg három fronton harcol, az egyik front Gáza, a másik a ciszjordániai front a harmadik pedig az északi libanoni front a Hezbollahhal.

Két nappal a csapás előtt az amerikai térségi főparancsnok elment Izraelbe, és az ottani vezérkari főnökkel és védelmi miniszterrel megbeszélték a csapás elhárítását, mutatott rá Nógrádi György.

Egy ismeretlen férfi Irán első hiperszonikus rakétájának, a Fattahnak a modelljét tartja kezében az IRGC UAV és az Izrael elleni rakétatámadás ünneplésére szervezett összejövetelen Teheránban, Iránban 2024. április 15-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)

– Az iráni légicsapás elhárításában részt vettek az amerikaiak mellett a britek és Jordánia is, amely a területén átrepülő rakéták jelentős részét lelőtte. Ugyanezt tette Szaúd-Arábia is. Így az iráni rakéták körülbelül egy százaléka ért célba – mondta.

– Ez egy kiváló propaganda az izraeli hadiiparnak, óriási eladásokat fog generálni – tette hozzá.

– Most mindenki Izraellel van, ám a Hamász támadása után indított tavaly októberi háború kezdete óta számos kritika érte a zsidó államot a légicsapások és a jelentős számú polgári áldozat miatt. Most pedig az Egyesült Államok mellett a nyugati hatalmak is arra intik Izraelt, hogy ne támadjon, ellenkező esetben nehéz helyzetbe hozza Bident, mert ha támad, akkor nem lehet megmondani, hogy milyen iráni ellencsapás várható, és akkor már nem fogja értesíteni arról a világot – hangsúlyozta a szakértő.

Lapunk korábban megírta: Az Egyesült Államok szeretné elkerülni a helyzet kiéleződését a térségben, Washington stratégiai célként kezeli a Közel-Kelet stabilitását.

– A tegnap esti izraeli kormányülésről viszont az szivárgott ki, hogy Izrael visszavág, de ez azt jelentené, hogy a háború tovább eszkalálódik – mondta Nógrádi György.