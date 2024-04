Sorosék után az ukrán propaganda is beállt Magyar Péter mögé

Magyar Péter hisztis kirohanásaival már Ukrajnában is belopta magát a propagandisták szívébe. A Bennfentes írt arról, hogy a külföldről fizetett ukrán propagandában Magyar Péter az új hős, aki szembeszáll végre Orbán Viktorral.

Az ukránok megállapítása szerint nekik meglehetősen jól jön Magyar Péter világraszóló toporzékolása, mert belpolitikai gondot okoz Orbán Viktornak, akinek így kevesebb ereje és ideje marad geopolitikára. Virágnyelven ez azt jelenti, hogy Ukrajna azt szeretné, hogy a magyar kormány ne törekedjen az azonnali tűzszünet és béketárgyalások elősegítésére az orosz–ukrán háború kapcsán.

A Bennfentes szerint a legerőteljesebb rajongást Magyar Péter az ukrán Radio Svoboda felületén érdemelte ki, amely a Radio Free Europe/Radio Liberty ukrán propagandaoldala. Erről többek között azt érdemes tudni, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa finanszírozza az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) támogatásán keresztül.

A nemzetközi hálózat olajozott működését mutatja, hogy a Radio Svoboda a magyarországi Szabad Európa fotóját használta föl a cikkéhez, amelyben a szombati tízezres tüntetésről tudósított. Ukrajna másik propagandafelülete is Magyarért rajong, az Ukrajinszka Pravda a Telex fotójával illusztrálta a tüntetést.

A Telex közismerten a dollármédia vezérhajója idehaza, és mint megannyi, Soros György által finanszírozott portál és szervezet, a Telex is „mikroadományokból” finanszírozza tevékenységét, csakúgy, mint Karácsony Gergely mozgalma vagy éppen Márki-Zay Péter és a dollárbaloldal – emlékeztet a Bennfentes. A szintén amerikai pénzből finanszírozott Nv.ua portálon egy támogató véleménycikket is szenteltek Magyar Péternek.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, már a Soros-birodalom is beállt a volt nejével erőszakoskodó és titokban otthon hangfelvételt készítő Magyar mögé, aki a saját tüntetésére igyekezve is képes volt eltévedni.

A szombati fővárosi tüntetés után egy kávézóban adott interjút Magyar Péter a The Guardian brit napilapnak. Soros György orgánuma igyekezett a lehető legjobb reklámot kihozni a beszélgetésből, kerülve a függetlenségnek még a látszatát is.

A cél természetesen az, hogy legyen pártunk, hogy indulhassunk a június 9-i európai parlamenti választásokon

– mondta Magyar, aki – hirtelen ledobva az álszerénység pokrócát – körülbelül 15–21 százalékra becsülte a támogatottságát.

A hátteret nézve nem csoda, hogy Sorosék lapja sietett Magyar felemelésére. A Mandiner információi szerint Korányi Dávid, illetve az Action for Democracy már felvette a kapcsolatot Magyarékkal, így nem kizárt, hogy hamarosan ismét elkezdenek gurulni azok a bizonyos dollárok, amelyekben a magyar baloldal évek óta lubickol.

Sőt azóta az is kiderült, hogy Soros György egyik legfőbb híve is beállt Magyar Péter mögé. Kim Lane Scheppele, a nemzetközi baloldal Magyarországra „szakosodott”, a Horn-kormány idején az Alkotmánybíróság és a parlament alkotmány-előkészítő testületének munkájába is bevont alkotmányjogásza a 2010-es kormányváltás óta nemegyszer sokkolta már a magyar nyilvánosságot mondvacsinált, légből kapott kijelentéseivel és bírálataival – emlékeztet a tényfeltáró blog.

Borítókép: Magyar Péter egyre nyilvánvalóbb módon a dollárbaloldal és a Soros-birodalom támogatásában lubickol (Fotó: Anadolu via AFP/Kurucz Árpád)