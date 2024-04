Szijjártó Péter: A magyar EU-elnökség fontos prioritása a bővítés

Az idei soros magyar európai uniós elnökség lehetőséget adhat a már régóta megakadt nyugat-balkáni bővítés előmozdítására és az illegális bevándorlás elleni fellépés erősítésére – emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Gyöngyösön

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon arról számolt be, hogy az év második felében a magyar kormány határozhatja meg, hogy mi kerülhet napirendre az Európai Unió Tanácsában, ami két ügyben is komoly lehetőséget jelent: az egyik a bővítés, a másik a migráció. Előbbi kapcsán kijelentette, hogy az EU kifejezetten rossz formában van, folyamatosan csökken a súlya gazdaságilag és politikailag is a világban, illetve a biztonsági helyzet is sokat romlott.

Ennek megállítása pedig egyfajta friss lendülettel, energiával lenne lehetséges, ami alapvetően a Nyugat-Balkánról tudna jönni

– vélekedett. Rámutatott, hogy bár a tagállamok a nyilvánosság előtt a bővítés pártján állnak, zárt ajtók mögött kisebbségben vannak azok, akik támogatnák a térség régóta várakozó államainak felvételét. Szavai szerint ezzel szemben Ukrajnát láthatóan gyorsabban próbálják betuszkolni a közösségbe. Itt már politikai kérdésről van szó, de ezzel az a probléma, hogy erre mindkét fél teljesen felkészületlen – magyarázta.

Az illegális bevándorlásról szólva aláhúzta, hogy Magyarország kilenc éve védi szilárdan a határait, míg Brüsszel csak ösztönzi a migrációt, miközben Afrika népessége a következő húsz évben 750 millió fővel fog emelkedni, s ezeknek az embereknek a helyben tartásához munkahelyekre, iskolákra, egészségügyi ellátásra lesz szükség.

– Ehhez képest ahelyett, hogy ezen gondolkodnánk, migrációs paktumot fogad el az Európai Unió, ami biztatja a bevándorlást, szervezi, menedzseli. És a Frontex nevű ügynökség is, amit ajánlgatnak nekünk, hogy majd segít megvédeni a határt, egy utazási iroda. Szerintem ebben a két ügyben kell keménynek lennünk, hogy az Európai Unió bővítésének ügyét előrevigyük, az illegális migrációt pedig a lehető legjobban megakadályozzuk – fogalmazott.

Nem sodródhatunk bele a háborúba

Szijjártó Péter a pódiumbeszélgetésen érintette az ukrajnai háborút is, üdvözölve, hogy a kormánynak az európai politikai vezetők körében kialakult háborús pszichózis ellenére is sikerült megakadályoznia hazánk belesodródását a konfliktusba. Kiemelte, hogy az európai döntések totális kudarcot vallottak gazdaságilag és politikailag is, a kontinens vezetői gyakorlatilag elveszítették a komolyságukat a világpolitikában. Szavai szerint ráadásul nem is várható fordulat, mivel a hibákat senki nem akarja elismerni, tekintettel az ezzel járó politikai következményekre.

És jól láthatóan az európai vezetők két kézzel ragaszkodnak a székükhöz, a pozíciójukhoz, s azért nincs hátraarc ebben a kudarcos európai stratégiában, mert inkább az előremenekülést választják

– mondta.

Arra is figyelmeztetett, hogy egyes közelmúltbeli nyilatkozatok még inkább fokozzák az eszkaláció kockázatát, leginkább a nyugati katonák Ukrajnába küldésének lehetőségét felvető megszólalások.

Hangsúlyozta, hogy a harctéren egyik fél sem tudja egyértelműen legyőzni a másikat, így egyedül a diplomáciai rendezés lehetséges. A kérdés csak az, hogy mikor. Márpedig minél előbb lesz tűzszünet és kezdődik meg a béketárgyalás, annál jobb, annál kevesebb ember hal meg, annál kisebb a pusztítás – mondta.

Ezzel összefüggésben reményét fejezte ki, hogy Donald Trump nyeri idén az amerikai elnökválasztást, akkor ugyanis minden eddiginél jobb lenne a béketeremtés esélye. Az uniós választások eredményei is adott esetben elősegíthetik a békét.

Ha a következő európai parlamenti választáson, június elején a szuverenista, a jobboldali, konzervatív, keresztény erők jelentősen meg tudják növelni erejüket, akkor egy republikánus amerikai győzelemmel kiegészítve ez egy jó reményt tudna adni nekünk a békés Európa vonatkozásában. Ha ebből a kettőből valamelyik nem jön be, akkor szerintem nagyon nehéz lesz eljutni

– közölte. A miniszter végül kitért az energetika kérdésére is. Megjegyezte, hogy ezen a területen látszik a leginkább, hogy Európában a politikai vezetők többsége elvesztette a józan eszét, mivel a fizikai valóság helyett itt is ideológiai, politikai szempontok alapján zajlanak a viták.