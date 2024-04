Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor jöhet létre a magyar–ukrán csúcstalálkozó

A miniszter megerősítette, hogy a kormány nagy fontosságot tulajdonít a visegrádi együttműködésnek, és mindig is több volt az olyan ügy, amelyben az érintett országok egyetértettek, mint amelyben nem, csak a mostani nézeteltérés az ukrajnai háború kérdésében nagyon látványos.

Remélem, hogy mind a négyünkben lesz annyi bölcsesség, hogy felismerjük, hogy tízszer ennyi ügyben meg egyetértünk, és ezekben közösen képviseljük az álláspontunkat, mert az jobb mindenkinek

– közölte.

Ezután támogatásáról biztosította Jan Lipavsky azon döntését, hogy a nap folyamán Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel is találkozik, mondván, semmi kritizálnivaló nincsen abban, ha egy vendég más politikai szereplőkkel is egyeztet, ez teljesen normális. Rámutatott: ő maga is le szokott ülni a külföldi látogatásai során nem kormánypárti politikusokkal, így volt ez legutóbb Prágában is.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Jan Lipavsky cseh külügyminiszter a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatóra érkezik a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2024. április 26-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)