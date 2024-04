Szijjártó Péter: Magyarország 14 éve sikeresen védekezik a liberális mainstream ostroma ellen

Mi nem fogadjuk el azt, hogy ha kívülről avatkoznak bele Magyarország belső ügyeibe. Mi nem adtuk fel az őszinteségünket, nem adtuk fel a világos, egyenes beszéd luxusát sem. Mi azt tesszük, amit mondunk, és azt mondjuk, amit gondolunk. Mi soha nem kerülhetünk abba a méltatlan állapotba, soha nem kerülhetünk abba a méltatlan helyzetbe, mint azok az európai kollégáim, akik nehéz napirendi pontok megvitatása előtt, a külügyminiszteri tanácsok előtt, azzal jönnek oda, hogy ugye Peter, most is kemény leszel, most is ki fogsz tartani, most is megvétózod, most is ellene fogsz beszélni