Választási csalástól tartanak az amerikaiak

A Floridában, Donald Trump mar-a-lagói rezidenciáján tartott sajtóértekezleten a korábbi elnök beszélt a hétfőn New Yorkban kezdődő büntetőperéről, amelyet ismét beavatkozásnak nevezett a választásokba. Úgy vélekedett, hogy ezt Joe Biden irányítja. Közölte azt is, hogy a tanúskodik majd a per tárgyalásán.