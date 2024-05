A katalánok megkapták, amit akartak

Végleg elfogadta a spanyol kongresszus a katalán szeparatisták által követelt amnesztiatörvényt. Az alsóház 177 igen és 172 ellenszavazattal a tegnap délelőtti ülésén jóváhagyta az intézkedéscsomagot, amelynek révén a katalán függetlenségi mozgalom résztvevői megússzák a felelősségre vonást azokért a bűncselekményekért, amelyeket egyebek mellett a spanyol alkotmány ellen követtek el. A kedvezményezettek között lesz az a Carles Puigdemont is, aki 2017-ben megtartotta a Katalónia elszakadását célzó törvénytelen népszavazást, majd mostanáig Belgiumban bujkált a spanyol hatóságok elől.

Miközben a kormánytagok szavaztak, a jobboldali Vox képviselői a „Hazaáruló!” bekiabálással igyekeztek kifejezni ellenérzésüket a törvénnyel szemben.

Az amnesztiatörvényt a katalán szeparatisták erőszakolták ki a szocialista miniszterelnökből. Ahogy arról akkor lapunk is beszámolt,

Pedro Sánchez elvesztette a tavaly nyári előre hozott választásokat, és bár szövetségeseivel blokkolni tudta a jobboldal kormányalakítását, ő csak úgy tudta megtartani a kormányfői széket, hogy vitatott ígéreteket tett a katalán és a baszk szeparatistáknak.

A katalánok például csak azzal a feltétellel segítették őt a miniszterelnöki beiktatásban, hogy a függetlenségi mozgalom résztvevői megkapják az amnesztiát. A baloldali kormánykoalíció azóta is ki van szolgáltatva a nacionalista kis pártoknak, mivel nélkülük nincs meg a parlamenti többsége egyetlen törvény elfogadásához sem.

A szocialisták és szövetségeseik tegnap a demokrácia győzelmeként ünnepelték az amnesztiatörvényt, amit a Néppárt és a Vox is politikai korrupcióként írt le.

A tavalyi választásokon győztes Néppárt a felsőházban szerzett többségének köszönhetően két hónapon át késleltette a törvény végleges elfogadását, de az utolsó szó az alsóházé volt, amely a szeparatistáknak köszönhetően megadta a zöld jelzést a kegyelmi intézkedésnek.

Most már csak annyi van hátra, hogy a törvény paragrafusai megjelenjenek a hivatalos állami közlönyben, ami várhatóan jövő héten meg is történik. Ezt követően többek között Carles Puigdemont is szabadon térhet vissza Spanyolországba, hogy ott folytassa politikai pályafutását, ahol 2017-ben félbeszakította, és ismét megpróbálhatja elvezetni Katalóniát a függetlenség felé.

Borítókép: Tapsolnak a képviselők a parlamenti ülésteremben, Madridban 2024. május 30-án, miután a spanyol parlament elfogadta a szeparatista katalán politikusok és aktivisták számára közkegyelmet biztosító amnesztiatörvényt (Fotó: MTI/EPA-EFE/JJ Guillen)