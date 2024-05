A román belügy és csíki vadászok is készülnek a csíksomlyói búcsúra

A csíksomlyói búcsú és a gyimesbükki zarándoklat vonzza a legnagyobb tömegeket, a rendőrök a helyszíneket és az oda vezető útvonalakat is biztosítják. A közúti forgalom mellett a vasúti közlekedés biztonságára is vigyáznak, tekintve, hogy a Magyar Államvasutak két különvonatot indított a külföldről érkező zarándokok számára – áll a közleményben. A magyar–román közúti határátkelőknél, valamint a temesvári, a marosvásárhelyi, a kolozsvári, a nagyszebeni és a bákói repülőtéren intézkedéseket hoznak az utasforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében.

Közben Bors Béla csíkszeredai alpolgármester arról számolt be az Agerpresnek, hogy a vadászok elűztek a szombati csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínéről egy bocsos anyamedvét. Az elöljáró elmondta: a csütörtök esti akcióban a polgármesteri hivatallal szerződésben lévő Szilas Vadászegyesület tíz vadásza vett részt, akik három kutya kíséretében átfésülték a környéket. A Nagysomlyó-hegy térségében találtak egy kétbocsos anyamedvét, és az állatokat az erdőbe kergették. A vadászok más medvék nyomait is megtalálták az erdőben, de a hatóságok szerint ezek a vadak a zaj és az embertömeg miatt nem közelítik majd meg a zarándokhelyet. Bors Béla azt mondta, a vadászcsapat a búcsú idején is készen áll majd a beavatkozásra, ha a helyzet úgy kívánja.

Borítókép: a csíksomlyói pünkösdi búcsúba tartó VII. Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat résztvevői, elöl Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Csíkszereda határában a búcsút megelőző napon, 2024. május 17-én (Fotó: MTI/Kátai Edit)