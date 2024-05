Brüsszel Európa-szerte cenzúrát készül bevezetni

Sajnos azt kell mondanom, hogy ez a Vlaams Belangnál megszokott dolog. csaknem negyven éve létezünk, és mindig is gondban voltunk, amikor Brüsszelben vagy Brüsszel környékén szerveztünk üléseket. Azt gondolták, hogy úgy kezelhetik a konferenciát, ahogy velünk szokták, és fasisztának és rasszistának bélyegezhetik a jelenlévő konzervatívokat, de nem gondolták, hogy néhány órán belül világhír lesz belőlük. Amint ezt látták, még magától a belga miniszterelnöktől is kaptak telefonhívásokat, és be kellett húzniuk a féket