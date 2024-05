„Érdekes” – Elon Musk sem hisz az Oroszország elleni szankciók sikerességében

A tőle megszokott rövidséggel kommentált egy videót, amin egy férfi bemutatja, hogyan játsszák ki az Oroszország elleni szankciókat a nemzetközi nagyvállalatok.

Csak annyit írt kommentben az amerikai milliárdos nagy vállalkozó, hogy:

Érdekes

Bár ez most már Amerikában is nyilvánvaló, hogy a szankciók hatása nem érte el a kívánt cél, és, hogy nagyon sok amerikai eredetű multi meg is kerülte a szankciókat, vannak, akik továbbra is abban érdekeltek, hogy azt hazudják, a szankciók működnek.

Borítókép: Elon Musk nagyvállalkozó (Fotó: AFP/Etienne Laurent)