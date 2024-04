A Coca-Cola Oroszországban megduplázta több milliárdos nyereségét

A LLC Multon Partners, amely korábban a Koka-Kola Eichbisi Evraziya névre hallgatott – és amely továbbra is százszázalékos tulajdonában van a Coca-Cola HBC Holdings B.V. holland cégnek –, jelentősen növelni tudta nyereségét 2022-höz képest Oroszországban. Számokban ez konkrétan azt jelenti, hogy a 2022-es 4,59 milliárd rubel (közel húszmilliárd forint) nyereséghez képest 2023-ban 10,25 milliárdot (kb. negyvenmilliárd forint) sikerült teljesíteni. Erre mondhatjuk nyelvünkkel nagyot csettintve, hogy nem semmi, főleg úgy, hogy a Coca-Cola már ott sincs Oroszországban.

A Coca-Cola orosz vállalata úgy növelte a nyereségét, hogy közben a kiadásait is sikerült csökkenteni felére. Grafika: Magyar Nemzet Forrás: SPARK-Interfax

Nem csak a nyereségét növelte a Coca-Cola orosz vállalata

Tette mindezt úgy, hogy közben 2022-ben volt egy jelentősebb üzemi költségnövekedés, feltehetően a háború miatt történő változtatások lehettek az okai. Tehát 2022-ben megnövekedtek a költségei a cégnek, ám abban az évben is jelentős hasznot tudott realizálni, majd 2023-ban tudta csökkenteni a költségeit, mondhatjuk, hogy közel a normális szintre, ami korábban is volt, és ezzel a nyereségét az előző évhez képest meg tudta duplázni. A 2023-as nyeresége egyébként az utolsó béke évhez képest is jelentősen nőtt, hiszen 2020-ban és 2021-ben is kb. 6,7-6,8 milliárdos hasznot hajtott a cég, ehhez képest a 10,25 milliárdos haszon viszont másfélszeres növekedést jelent.

Az AFP hivatalos képaláírása szerint: egy üveg Coca-Cola a Szent Bazil székesegyház előtt Moszkva központjában 2022. március 9-én. A McDonald's, a Coca-Cola és a Starbucks 2022. március 8-án meghajolt a közvélemény nyomása előtt, és felfüggesztette működését Oroszországban, csatlakozva a nemzetközi vállalati kórushoz, amely felháborodását fejezte ki Moszkva ukrajnai inváziója miatt

Fotó: AFP

A távozás, ami valójában maradás

Korábban a V4NA írt arról, hogy a Coca-Cola bűvészeket meghazudtoló módon imitálta távozását a szankciókkal sújtott Oroszországból. Akkor kiderült, hogy a cég továbbra is piacvezető maradt az orosz piacon több termékével is. Bár annyi igaz a „távozásból”, hogy Coca-Cola címkéket lecserélték hivatalosan Dobry (dobrüj=jó) Cola-ra, de ettől több nem történt. Egyébként a Dobry márkanév már jóval korábban a Coca-Cola orosz vállalatának tulajdonában volt, tehát még csak új márkát sem kellett bevezetni. Tegyük hozzá, hogy a Dobry és Coca-Cola ízében kísértetiesen hasonlít, talán annyi a különbség, mint amennyi egyébként is van egyes országokban forgalmazott Coca-Cola ízében.

Pontosítás

A cég okosan egyébként úgy jelentette be, hogy a jövőben ez a vállalat nem forgalmaz Coca-Cola és Fanta márkanévre hallgató termékeket. És ezt olyan fogalmazásban, hogy ha valaki félreértette, akkor az az ő baja.

A kép 2023. november 28-án készül egy orosz üzletben, ahol akkor is hivatalosan lehetett vásárolni eredetei Coca-Cola italt.

Korábban egy videót is bemutatott az Origo TikTok-csatornáján.

De további nemzetközi márkák is ott vannak az orosz hipermarketek polcain, mint pl. a Milka, ahogy erről korábban mi is írtunk.

Időbélyegzős fotó arról, hogy a Milka továbbra is (2023. novemberében) ott van az orosz boltok polcain.

Borítókép: Duplájára nőtt a Coca-Cola orosz vállalatának nyeresége 2023-ban az első háborús évhez, 2022-höz képest (Forrás: Magyar Nemzet grafika)