Exkluzív interjúban beszélt a diplomata a Millió rózsaszál énekeséről is

Izrael izraelinek tekinti Alla Pugacsova énekesnőt és más, az Oroszországi Föderációból „hazatelepült” művészeket, akik sikeresen beilleszkedtek – ezt Szimona Galperin, Izrael oroszországi nagykövete jelentette ki a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjújában.

Ahogy arról korábban írtunk, az orosz énekesnőnek azért kellett elhagynia a hazáját, mert a férje felkerült a külföldi ügynökök listára. Először akkor került a hírekbe, amikor felajánlotta, hogy örömmel fellépne akár céges bulikon is, alig kétszázmillió forintnyi rubelért.

Később már arról szóltak a hírek, hogy a művésznő és a férje elhagyta Izraelt is, továbbmenekültek a háború elől. Furcsa, kémtörténetbe illő fordulatok voltak akkor az ügyben.

Most pedig a Moszkvában dolgozó izraeli nagykövet jelentette be, hogy a művésznő nagyon jól beilleszkedett Izraelben, és ők már sajátjukként tekintenek rá. A diplomata asszony egyébként természetesen az orosz–izraeli kétoldalú kapcsolatokról és több más témáról is beszélt a TASZSZ-nak adott interjúban.

Borítókép: Alla Pugacsova orosz popsztár részt vett Mihail Prohorov elnökjelölt, fémipari oligarcha és amerikai kosárlabdacsapat-tulajdonos sajtótájékoztatóján Moszkvában 2012. február 20-án (Fotó: AFP/Natalja Kolesnyikova)