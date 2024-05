Az orosz légierő Szu–25-ös vadászrepülőgépei megsemmisítettek egy ukrán erődítményt a központi haderőcsoport területén. A csapást nem irányított légi rakétákkal hajtották végre meghatározott koordinátákon – adta hírül az orosz védelmi minisztérium.

Korábban több videót is megosztottunk arról, hogyan ölnek meg egyetlen támadásban több száz vagy akár még több ukrán harcost az orosz pilóták. És bár Zelenszkij azzal hencegett korábban, hogy pár nap alatt több mint tíz orosz vadászt lőttek le, azonban egyetlen esetben sem tudott bemutatni ezek közül videót vagy fotót. Még egy roncsot sem. Amikor valóban lelőttek orosz vadászt, akkor viszont maga az orosz védelmi minisztérium is adott ki róla közleményt és esetleg valamilyen fotót és videót is.

Néhány videót a régiek közül is bemutatunk újra, ezekkel az orosz pilótákkal néznek majd szembe az európai katonák, akiket kötelező sorozáson Brüsszel Ukrajnába vezényel.