Franciaország kitart azon döntése mellett, hogy nem ismeri el a palesztin államot

Norvégia hivatalosan is önálló államként fogja elismerni Palesztinát, jelentette be a norvég miniszterelnök, Jonas Gahr Store szerdán – írta az MTI.

🔴⚡️URGENT : C’est officiel, le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store annonce la reconnaissance de l'État de Palestine. (Officiel) pic.twitter.com/gGqUFyyysY — LE RIFAIN LA NOUVELLE DU FRONT (@rifain_nouvelle) May 22, 2024

Az önálló palesztin állam elismerése nélkül nem lehet béke a Közel-Keleten

– fogalmazott Store. A miniszterelnök közlése szerint a döntés május 28-án lép érvénybe.

Írország szintén azt jelentette be szerdán, hogy elismeri az önálló palesztin államot. Simon Harris ír kormányfő azt mondta, bízik benne, hogy a következő hetekben további országok is meghozzák ezt a döntést. Spanyolország is hasonló álláspontot képvisel, Madrid is a palesztin állam elismerése mellett döntött. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és a Gázai övezetet ellenőrző Hamász iszlamista terrorszervezet is üdvözölte szerdán a döntéseket.

Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina.



Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción.



Por la paz, la justicia y la coherencia. pic.twitter.com/OYhRleIdHE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 22, 2024

Stephane Séjourné francia külügyminiszter szerint a palesztin állam elismerése nem „tabu”, de az időzítés nem megfelelő

– írja a Politico.

Egy weimari sajtótájékoztatón Séjourné azt mondta, hogy „a palesztin állam elismerésének most nem lenne nagy hatása”, tekintettel az Izrael és a palesztin vezetők közötti diplomáciai patthelyzetre.

A logika az, hogy a békefolyamat vezet az állam elismeréséhez… nem pedig az, hogy az elismerés diplomáciai célú

– mondta lengyel és német kollégájával együtt.

Írország, Norvégia és Spanyolország bejelentése egyébként dühöt váltott ki Izraelben.

Stephane Séjourné francia kül- és európai miniszter a weimari háromszögről tartott sajtótájékoztatón hallgatott lengyel és német kollégáival a kelet-németországi Weimarban 2024. május 22-én (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

A francia miniszter Weimarban háromoldalú megbeszéléseket folytatott Lengyelországgal és Németországgal, amelyek középpontjában a védelem, az iparvédelmi politika, Ukrajna és az uniós diplomácia állt. A palesztin állam hivatalos elismerése az Izrael és a palesztin területek kétállami megoldását támogató nyugati országok hosszú távú célja.

A mostani elismerés néhány ország részéről rávilágított az EU megosztottságára is a közel-keleti konfliktushoz való hozzáállást illetően.

Annalena Baerbock német külügyminiszter a weimari háromszög tárgyalása során sajtótájékoztatón beszél lengyel és francia kollégáival a kelet-németországi Weimarban 2024. május 22-én (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

A sajtótájékoztatón Annalena Baerbock német külügyminiszter azt mondta, hogy a hangsúlyt a politikai megoldásokra és a konkrét tárgyalásokra kell helyezni.

A fogva tartott túszokat ki kell szabadítani, a humanitárius segélynek be kell jutnia Gázába. Enélkül nem reális elképzelni a palesztinok számára diplomáciai megoldást

– mondta.