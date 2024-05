Lánctalpak zajára ébredtek a moszkvaiak + videó

Mint korábban megírtuk, Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter bejelentette, hogy Oroszország 28 városában tartanak győzelem napi parádét, melyen hagyományosan felvonultatják a legmodernebb orosz haditechnikát is.

A nagy honvédő háborúban aratott győzelem 79. évfordulója tiszteletére Oroszország 28 városában tartanak katonai felvonulásokat, amelyeken több mint ötvenezer ember és mintegy ezer fegyverfajta és felszerelés vesz részt

– jelentette be Szergej Sojgu, az orosz védelmi minisztérium vezetője. Az idei fővárosi felvonuláson több mint kilencezer katona vesz részt, köztük űrhajósok, valamint mintegy 75 fegyvernem. Lapunk arról is beszámolt, hogy a Jarsz mobil földi indítású rakétarendszerek konvoját is bemutathatják a győzelem napi parádén.

A moszkvai központi ünnepséget az összes állami televíziós csatorna élőben közvetíti.

A mai felvonulás előtt próbákat is tartottak, amelyekről több videó kering a közösségi médiában.

Az ünnepségen több külföldi állam- és kormányfő is részt vesz, köztük Aljakszandr Lukasenka belarusz, Savkat Mirzijojev üzbég és Kaszim-Jomart Tokajev kazah elnök. A felvonulás után a külföldi vezetők részt vesznek az ismeretlen katona sírjánál tartott koszorúzáson, majd a Kremlben fogadást tartanak a tiszteletükre – írja az RTVI orosz hírportál.

Hagyományosan nemcsak Moszkvában, de Oroszország több városában is zajlanak ünnepségek a győzelem napja alkalmából.

Idén azonban a biztonsági helyzetre hivatkozva több régióban elmarad a felvonulás. Más városokban, például az ország keleti részén található Habarovszkban viszont megtartották az ünnepséget.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese egy videót osztott meg, amelyben gratulál a győzelem napja alkalmából. A felvételen NATO-tankok láthatók Moszkvában kiállítva.

Az időjárás idén nem kegyes az ünneplőkhöz, az orosz fővárosban májusban igen szokatlan módon fagypont alatt van a hőmérséklet, és havazik.

Borítókép: Egy orosz katona egy T–34-es harckocsi tetején a győzelem napi katonai parádé főpróbáján Moszkva központjában 2024. május 5-én (Fotó: AFP/Moszkva hírügynökség/Alexander Avilov)