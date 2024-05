Megállapították Raiszi helikopterének pontos helyét

Az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka azt közölte, hogy

Megállapították a Raiszi helikoptere lezuhanásának pontos helyét, és onnan jelzés is érkezett.

Azt is közölték, hogy a parancsnok a helyszínre utazik.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kényszerleszállást hajtott végre az iráni elnököt és a külügyminiszter is szállító helikopter vasárnap. Információk szerint a gép Irán Kelet-Azerbajdzsán tartományában szállt le, az első hírek szerint baleset volt, később azonban arról számolt be a média, hogy a rossz időjárás, a heves széllökések és a köd miatt kellett megszakítania útját.

A mentést azonban nagyban megnehezítette, hogy nem tudták pontosan hol landolt a helikopter, a mentőcsapatok pedig a sűrű köd miatt sem tudtak könnyen haladni, és légijárművekkel sem tudtak részt venni a mentésben a rossz idő miatt.

A kereséshez több ország is felajánlotta segítségét, Törökország kutató-mentő felszerelést küldött, az Európai Bizottság pedig aktivált egy műholdas térképszolgáltatást, hogy segítsen az iráni elnök helikopterének keresésében.

A Tasnim hírügynökség azt közölte, hogy

nemrég jelet fogtak a lezuhanás helyszínéről a helikopterről és a személyzet egyik tagjának mobiltelefonjáról. A mentőcsapatok jelenleg is a területre tartanak.

Borítókép: A mentésben és keresésben részt vevők egyeztetése (Forrás: Telegram)