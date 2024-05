Vádat emeltek a gyilkos illegális migráns ellen

Többek között emberrablás, szexuális erőszak és gyilkosság miatt emeltek vádat a venezuelai Jose Antonio Ibarra ellen − számol be róla a Breitbart amerikai hírportál. A 26 esztendős illegális migránst egy 22 éves georgiai egyetemi hallgató, Laken Riley meggyilkolásával gyanúsítják. Emellett kukkolás miatt is vádat emeltek ellene, mert a gyilkosság napján egy másik hallgatót meglesett a lakása ablakán keresztül.

Mint arról beszámoltunk, Laken Riley futni indult a Georgiai Egyetem campusán február 22-én reggel. Amikor órák múltán sem tért vissza, a lakótársa riasztotta a rendőrséget, akik nem sokkal később megtalálták a holttestét egy erdős területen.

A gyilkossággal gyanúsított Ibarra egy venezuelai illegális migráns, akit a Biden-kormányzat határvédelmi rendszere engedett be az országba 2022 szeptemberében, és annak ellenére nem toloncolták ki az országból, hogy már tavaly júliusban tudták, hogy követett el bűncselekményeket. Ugyanígy megúszta azt is, hogy szeptemberben megsebesített egy gyermeket New Yorkban, mi több, novemberben, mindössze néhány hónappal a gyilkosság előtt, sikeresen folyamodott munkavégzési engedélyért.

Az eset nagy port vert fel az Egyesült Államokban, legalábbis republikánus körökben. Míg Donald Trump volt amerikai elnök részvétet nyilvánított Riley szüleinek,

Joe Biden jelenlegi elnök tüntetőleg elfordult, amikor újságírók az esetről kérdezték.

