Brüsszelben most próbálják eltüntetni az utolsó akadályt is a háború útjából

A tárcavezető belga kollégája azon friss kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a hetes cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió Tanácsában. Leszögezte: akik esetleg eddig kételkedtek az e heti európai parlamenti választás fontosságában, most meggyőződhetnek arról, hogy ilyen fontos döntés talán még nem is állt a magyar emberek előtt, mivel Brüsszelben eluralkodott a háborús őrület, a béke pártján állókat pedig el akarják hallgattatni. Brüsszelben ezzel most próbálják eltüntetni az utolsó akadályt is a háború útjából.