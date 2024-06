Drámai az árvízhelyzet Németországban + videók

Legalább öt ember halt meg, amióta a heves esőzések következtében a folyók kiléptek a medrükből Bajorországban és Baden-Württembergben. Az egyik áldozat egy nő volt, aki meghalt, amikor autója letért az útról, és Münchentől nyugatra víz alá került. Az áldozat testét később a helyszínen találták meg. Az első vizsgálatok szerint a nő a lezárt szakaszra figyelmeztető táblát elhagyva ráhajtott az elárasztott útra, ahonnan az autója lecsúszott a mély víz alatt álló mezőre. Drámai a helyzet, eltűnt egy bajor tűzoltó is.

A megáradt Duna vizében álló fák a bajorországi Regensburgban 2024. június 4-én. Az elmúlt napok drámai esőzései miatt Németország déli részének számos települését árvíz sújtja. (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)

Bár a Németország déli részét napok óta sújtó özönvízszerű esőzés végét, Passau történelmi városrészében, ahol három folyó találkozik, a vízszint mostanra közel 10 métert emelkedett, ami az elmúlt évtized legmagasabb értéke. A víz felszínén kacsák úsznak.

Drámai képsorok, menekülő emberek

Heves csapadék már nem várható, Dél-Németország egyes részein továbbra is magas a vízállás.

Mint arról a lapunk korábban is beszámolt, a helyzet rendkívül drámai Németországban. Ezt jelzi az is, hogy az ország déli részén sok iskola továbbra is zárva volt kedden, míg a német Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság közölte, hogy néhány helyi és távolsági útvonalat törölniük kellett.

A heves esőzések a Rajna folyót is érintették. Az illetékesek szerint akkora a baj, hogy sok hajónak meg kell várni a vízszint csökkenését. Az árvizek súlyosan érintették Reichertshofen városát is, amely a Duna egyik mellékfolyója, a Paar mellett található. Ez az általában nyugodtan hömpölygő mellékfolyó tomboló áradattá vált a legutóbbi heves esőzések során, és több gátat is átszakított. Sok embert evakuáltak, mivel a pincéket és a házak földszintjét is elöntötte a víz, áramszünetet is jelentettek.

A katasztrofális helyzetben a németek abban bíznak, hogy az esőzések csökkenésével, apadni kezdenek a folyók, addig is meg reménykedni tudnak csak abban, hogy a jelentős anyagi károk mellett nem éri őket még nagyobb baj.

A közösségi oldalakat ellepték a megdöbbentő felvételek Németországból. A videókon látszik, amint a víz házakat és autókat önt el. Az emberek pedig kétségbeesetten próbálják menteni, amit tudnak. Sokszor és sokan derékig gázolnak a vízben.

Borítókép: A megáradt Duna vize lepi a dél-bajorországi Passau óvárosát 2024. június 4-én. Az utóbbi napok heves esőzései miatt számos németországi település küzd árvízzel. (Fotó: MTI/AP/DPA/Armin Weigel)