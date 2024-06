Elképesztő felvételek a németországi áradásokról

A heves esőzések okozta áradások Németország déli részén legalább négy emberéletet követeltek. Az áldozatok között vannak hárman, akiket hétfőn elárasztott pincékben találtak meg. Vasárnap egy tűzoltó halt meg, miközben megpróbálta megmenteni a bajbajutott lakosokat.

Áradás Németországban. Árvízzel elöntött rakpart Heidelberg városban, Baden-Württemberg tartományban 2024. június 3-án, miután az esőzések miatt megduzzadt Neckar folyó kilépett a medréből. (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)

Bajorország és Baden-Württemberg szövetségi államokban több ezer ember hagyta el otthonát a heves esőzések pénteki kezdete óta.

Olaf Scholz német kancellár, aki meglátogatta az érintett területeket, azt mondta, hogy az árvíz a kritikus környezeti kihívásokra emlékeztet.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ember okozta klímaváltozás megállításának feladatát

– mondta hétfőn.

A baden-württembergi Stuttgarttól keletre fekvő Schorndorfban egy pincében egy férfi és egy nő holttestét találták meg hétfőn. A bajorországi Manchingból pedig 800 embert kellett evakuálni egy közeli gátszakadás után.

A délebbre fekvő Schrobenhausenben egy 43 éves nő holttestét találták meg egy pincében hétfőn. Mint arról korábban beszámoltunk, egy önkéntes tűzoltó is meghalt, miután az őt és kollégáját szállító felfújható csónak a környéken felborult. Egy másik önkéntest még mindig keresnek, miután a hétvégén az ő hajója is felborult.

Az árvizek jelentős közlekedési fennakadásokat is okoztak, hétfőn nem működtek az északról és nyugatról Münchenbe tartó távolsági vasútvonalak.



Markus Söder bajor miniszterelnök a helyzettel kapcsoatban úgy fogalmazott:

Olyan események történnek itt, amilyenek még soha nem voltak.

A német meteorológiai szolgálat további heves esőzésekre figyelmeztetett az ország déli és keleti részein.

Borítókép: Az árvízzel elöntött Heidelberg városa Baden-Württemberg tartományban 2024. június 3-án, miután az esőzések miatt megduzzadt Neckar folyó kilépett a medréből. (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)