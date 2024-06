Népszavazást tartanának az elválásról

– Másrészt érdemes azt is megnézni, hogy hol hangzott el a boszniai szerb elnök legutóbbi nyilatkozata: Szentpéterváron. Moszkva számára ez egy pluszpont, Oroszország mindig szereti a nyugat-balkáni status quót fel-felborítani; erre Dodik kijelentései alkalmasak – tette hozzá a szakértő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke megbeszélést folytat a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum keretében tartott találkozójukon Szentpéterváron 2024. június 6-án

(Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Antov Vaganov)

Dodik a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon adott interjút a TASZSZ orosz hírügynökségnek, amelyben arról is beszélt, hogy a függetlenségről népszavazást fognak tartani. Ugyanakkor kijelentette,

egyáltalán nem akarunk in­stabilitást teremteni országunk területén. Ezért tettünk először is javaslatot Bosznia-Hercegovinának, hogy vonuljon ki az országból, és szüntesse meg a daytoni megállapodást.

Németh Ferenc szerint azonban a realitás az, hogy a Szerb Köztársaság életképtelen lenne egy esetleges függetlenedés után. „Még a Vucsics vezette Szerbia sem támogatna hasonló folyamatot. Dodik megjegyzését így érdemes mindig a helyén kezelni, megvizsgálni a kontextust” – tette hozzá a szakértő.

Az ország mai alkotmányos berendezkedését a háborút lezáró 1995-ös daytoni békeszerződés határozza meg, amely egyébként lehetőséget ad arra, hogy az etnikumok (és politikusok) kétféleképpen értelmezzék a kiváláshoz, szétváláshoz való jogot.

A boszniai szerb értelmezés szerint az entitások – tehát a Boszniai Szerb Köztársaság vagy a föderáció – dönthetnek e kérdésben, a szélesebb hazai és nemzetközi körben is elfogadott jogi értelmezés szerint azonban erre nincs lehetőségük. – Ez utóbbi állásponton van a nyugati nemzetközi közösség is – beleértve az Egyesült Államokat és az EU-t –, és a daytoni konstelláció fenntartásáért mindvégig ki fognak állni. Elsősorban úgy, hogy az elszakadást propagáló személyeket szankcionálják, mint magát Dodikot is – tette hozzá a szakértő.

Németh Ferenc szerint békés elválás lehetőségére nincs esély, de hangsúlyozni kell, hogy a szerbek nem fognak kiválni, és a fegyveres konfliktus esélye sem reális.

– Egyrészt az 1990-es évek háborúira még minden család emlékszik; másrészt a többség nem fogna fegyvert ezért még akkor sem, ha a szívük mélyén támogatnák a függetlenedést – fogalmazott a szakértő, és hozzátette, utóbbi csoportra játszik most a választások előtt politikai, nacionalista üzenetein keresztül Dodik.

Borítókép: Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)