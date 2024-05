Szerb elnök: A srebrenicai ENSZ-határozat Pandóra szelencéjét nyitotta meg

A szerb köztársasági elnök szerint ezt követően Oroszország is ilyen határozat elfogadását fogja követelni az orosz nép elleni német népirtás miatt, de Belarusz is tervez egy hasonló javaslatot, és Szerbia is kezdeményezni fog egy határozatot a horvátok ellen, mert már születtek olyan ítéletek, hogy a horvátok a második világháború során népirtást követtek el a szerbek ellen Jasenovacon.