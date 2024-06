Szigorított migrációs politikát hoz az új holland kormány

Wilders szerint Schoof a másik három koalíciós párt bizalmát is élvezi. Schoofnak most fel kell állítania a kabinetjét, és fel kell osztania a minisztériumokat a koalíciós pártok között. Ez magában foglalja majd a kabineti posztok elosztásának módjáról szóló további tárgyalásokat is. Ez az alsó- és felsőházi helyek számának arányában történik majd. Normális esetben a legnagyobb párt adja a miniszterelnököt, a második legnagyobb párt pedig a pénzügyminisztert, de ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy a pénzügyminiszter a PVV-ből kerüljön ki. Az új holland parlament alakuló ülésére legkésőbb június 26-ig kerül sor.