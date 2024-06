Újabb ország lenne a NATO tagja, ez pedig még egy konfliktust hozhat a szomszédban

A szerbek még emlékeznek az 1999-es bombázásokra, amikor is a katonai szövetség több hónapon keresztül támadásokat hajtott végre az akkori Jugoszlávia ellen. Ezért a balkáni ország lakossága és az államvezetés is elutasítja a NATO-hoz való csatlakozást, még akkor is, ha Belgrád kimondott célja, hogy az EU teljes jogú tagja legyen.

A szerbek Koszovót sem ismerik el önálló államként, ezért Pristina NATO-tagsága is elfogadhatatlan a számukra, ahogyan az is, hogy más nemzetközi szervezetekhez csatlakozzanak.

Belgrád eközben többször is rámutatott, hogy a koszovói szerbek már olyan körülmények között élnek, amelyek a mai Európában teljesen elfogadhatatlanok, vagyis „mint egy gettóban”.

