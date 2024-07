A békefóbiásoknak üzent a Weltwoche főszerkesztője

Roger Köppel szerint nagyon fontos, hogy a magyar miniszterelnök „nyitva tartja a diplomáciai csatornákat”, hiszen az ukrajnai háború rengeteg életet követel nap mint nap. „Hősies küldetésének” köszönhetően az ukrán–magyar viszonyban már látszanak pozitív jelek, hiszen egy lapinterjúban Zelenszkij elnök is a megbeszélések folytatása mellett érvelt, miután a magyar kormányfő elhagyta Kijevet. Az ukrán fővárosban azelőtt „fagyos volt a hangulat”, de a visszajelzések szerint a tárgyalás nyitott és konstruktív volt – fogalmazott azt MTI beszámolója szerint.

A Weltwoche főszerkesztője előrelépésként értékeli, hogy a háborúban álló felek most legalább már hajlandók beszélni a békéről. Bár mind Moszkvában, mind Kijevben azt gondolják, hogy a tűzszünet a másik oldalt segítené, legalább megnyílt az esély a tárgyalásokra, mert Orbán Viktor elérte, hogy „nyíljanak a pozíciók”.

Teljesen abszurd, hogy Brüsszelben felháborodnak ezen, és elmondják mindennek a magyar kormányfőt, miközben persze nyilván irigységgel tekintenek rá – tette hozzá Roger Köppel, aki azt is a magyar miniszterelnök érdemének tekinti, hogy az ukrán államfő immáron hajlandó lenne tárgyalóasztalhoz ülni az orosz féllel.

A főszerkesztő az M1 műsorában elismerően szólt a Patrióták Európáért frakció létrehozásáról is, mondván, ez az EP-képviselőcsoport lehet a fősodorral szembeni ellensúly, az új konzervatív erő Brüsszelben.

Korábban írtunk arról, hogy a moszkvai békemisszió után a magyar miniszterelnök a Weltwochenek adott interjút a repülőgépen. Orbán Viktor kijelentette az interjúban, hogy ő az egyetlen olyan „nyugati vezető, akinek esélye van arra, hogy egyszerre tárgyaljon Kijevvel és Moszkvával”.

Az interjúban beszélt arról is, hogy három kérdést tett fel az orosz elnöknek. És azt is elárulta, hogy milyen vezetőnek tartja Vlagyimir Putyint. És az interjú végén abba is beavatott, hogy az újabb meglepetésre nem kell sokat várni, már hétfőn elérkezik.

Borítókép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) pódiumbeszélgetésen vesz részt a Weltwoche svájci konzervatív hetilap jubileumi ünnepségén Zürichben 2023. november 22-én. Balról Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője, svájci néppárti parlamenti képviselő (fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)