Dráma a Balkánon, koszovói albán ölt szerb rendőrt

Egy szerb rendőr meghalt, egy másik pedig súlyosan megsebesült, amikor rájuk támadt egy albán férfi. Ivica Dacsics miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter elmondta, hogy éjfél után Loznicán, a bosnyák határ közelében egy jármű ellenőrzése során a határrendészet rendőrei megállítottak egy Mercedest, amelyben ketten ültek.

A járműből kiszálló ember rálőtt, Nikola Krszmanovics rendőrre. Mellkason találta el őt, Vjekoszlav Ilics rendőrt pedig vállon találta, majd elfutott. Mindkét rendőrt a loznicai kórházba szállították, ahol Krszmanovics belehalt sérüléseibe

– mondta Dacsics.

A rendőrök a helyszínen megtalálták a gyanúsított koszovói útlevelét, amelyet Hajziri Artan nevére állítottak ki, valamint egy német személyi igazolványt is – tette hozzá.

A támadót jelenleg is keresik a rendőrök, jelentős erők vonultak a helyszínre. A kutatásban a sabaci rendőrkapitányság, valamint a határrendészet és a Speciális Terrorelhárítási Egység csapatai is részt vesznek, drónokat és helikoptereket is bevetnek a szerb hatóságok.

Mély részvétemet fejezem ki a meggyilkolt rendőr családjának a belügyminisztérium nevében és a magam nevében is

– mondta Dacsics.

Borítókép: Ivica Dacsics szerb belügyminiszter 2024. április 10-én Belgrádban (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)