Erőszakos tüntetések követték a franciaországi választásokat + videó

Lyonban és Bordeaux-ban barikádokat emeltek a rendőrök ellen az erőszakos tüntetők, akiket lövedékekkel és petárdákkal fogadtak.

Lyon: les partisans du #NouveauFrontPopulaire construisent des barricades #legislatives2024 pic.twitter.com/IfUdcfcMwi — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 30, 2024

Lyonban egy rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett a lábán. Bordeaux-ban egy 21 éves fiatalembert letartóztattak és rendőrségi őrizetbe helyeztek, hivatalos személyek elleni szándékos erőszak és lázadás vádjával.

🔴 DIRECT. La manifestation contre l'extrême-droite remonte en direction la Croix-Rousse après des affrontements avec les forces de l'ordre en Presqu'île. pic.twitter.com/1Lwc7Ol5f6 — Tribune de Lyon (@tribunedelyon) June 30, 2024

A nantes-i Place Salengro téren a rendőröket szintén petárdákkal és tűzijátékkal lőtte a mintegy 600 fős tömeg. Az aktivisták szemeteskukákat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be, három rendőr könnyebben megsérült.

Egy rennes-i RN-ellenes tüntetésen is zavargások törtek ki, a tömeg itt is a rendőrökre támadt, végül könnygázt vetettek be a hatóságok, hogy visszaszorítsák őket.

Párizsban a Place de la République téren a Népfront felhívására szintén baloldali fiatalok gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a Nemzeti Tömörülés történelmi eredménye ellen.

Un vidéaste est prié de ne pas filmer un individu twerkant au sol pendant la manif à République, alors que la foule crie "ACAB" #electionslegislatives2024 Le flux en direct ici : https://t.co/WowckAfZDu pic.twitter.com/dBCm8Pqnia — Jean Robert (@Jean_Robert_29) June 30, 2024

A rendezvényen rendőrellenes és iszlamista jelszavak hangzottak el, megjelentek a szivárványos zászlók is, és egy McDonald's-ot is feltörtek antifasiszta aktivisták.

Paris : les militants du #nouveaufrontpopulaire cassent tout sur leur passage pour protester contre le #RN.#LEGISLATIVES2024 pic.twitter.com/vCuE7FXP4W — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 30, 2024

Borítókép: Tüntetők és rendőrök a párizsi Place de la Republique téren 2024. június 30-án (Fotó: ANADOLU/AFP/Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye)