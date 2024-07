Ezért lépett vissza Biden

Egy jól kidolgozott, hetekig tartó szervezkedés eredményeként lépett végül vissza az elnökjelöltségtől Joe Biden amerikai elnök – számol be róla az államfő családjához közeli forrásra hivatkozva a The New York Post amerikai napilap. Az írás szerint a bukott Bident a Demokrata Párt vezető politikusai azzal fenyegették meg, hogy ha nem áll félre önként, a 25. alkotmánykiegészítést fogják bevetni ellene.

Joe Biden demokrata párti amerikai elnök és Kamala Harris alelnök (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)

Ez azt jelenti, hogy amennyiben az államfő képtelen hivatala ellátására, az alelnök és a kabinet többsége feliratot intézhet a kongresszushoz, és ha az elnök ennek nem mond ellent négy napon belül, akkor az alelnök veszi át az államfői teendőket. Ha ellentmond, a kongresszusnak huszonegy napja van dönteni a kérdésben – magyarázta lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa.

A 25. alkotmánykiegészítés alkalmazását a republikánusok is indokoltnak látnák.

Ha Joe Biden nem indulhat az elnökválasztáson, akkor nem lehet elnök, és ha meg akarják buktatni, mert mentálisan alkalmatlan a szolgálatra, akkor hivatkozzanak a 25. módosításra

– idézte J. D. Vance republikánus alelnökjelölt szavait a Breitbart amerikai hírportál.

A Biden elleni összeesküvés már hetek óta zajlott, és fontos részét képezte, hogy hagyták kiállni az idős elnököt az elődje, Donald Trump elleni élő televíziós vitára. Ahogy az várható volt, az este katasztrófával végződött. A következő napokban pedig egyre több demokrata politikus és támogató szólította fel az elnököt a visszalépésre.

Biden azonban erősen kapaszkodott a bársonyszékébe, és ellenállt.

A fordulat végül vasárnap jött el, amikor egy az X-en közzétett levélben az ország és pártja érdekeire hivatkozva Joe Biden bejelentette a visszalépését a demokrata elnökjelöltségtől. Maga helyett alelnökét, Kamala Harrist ajánlotta, aki mögé már be is állt a megfelelő számú delegátus, a meccs még nincs lejátszva, és akár meglepetésre is számíthatunk a szűk egy hónap múlva sorra kerülő Demokrata Nemzeti Konvención, amely során hivatalosan is megválasztják a párt elnökjelöltjét.

Míg Harris esetleges riválisaként eddig Gavin Newsom kaliforniai, J. B. Pritzker illinois-i, Josh Shapiro pennsylvaniai, illetve Gretchen Whitmer michigani kormányzó neve merült fel komolyan, úgy tűnik, a Bident visszalépésre bíró prominens demokraták mást szeretnének Trump ellenfeleként látni:

Mark Kelly arizonai szenátort és korábbi űrhajóst, akinek a nevét más források Kamala Harris lehetséges alelnökjelöltjeként is emlegetik.

Borítókép: Joe Biden demokrata párti amerikai elnök és Kamala Harris alelnök (Fotó: MTI/AP/Patrick Semansky)