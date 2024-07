Kihallgatják a szocialista spanyol kormányfőt felesége korrupciós ügyében

Kedden hallgatják ki Pedro Sánchezt, miután belekeveredett felesége korrupciós botrányába. A szocialista (PSOE) spanyol miniszterelnököt Juan Carlos Peinado bíró délelőtt 11 órakor személyesen fogja felkeresni a kormánypalotában, hogy felvegye vallomását.

🔴 El juez Peinado irá este martes a Moncloa con la Fiscalía, las defensas y Vox como acusación popular para la declaración de Pedro Sánchez https://t.co/RrF8elm0ZK — laSexta (@laSextaTV) July 29, 2024

Sánchez múlt héten azt kérvényezte a törvényszéktől, hogy biztosítsa számára az írásos vallomástétel lehetőségét, de ezt Peinado nem engedélyezte, így a kormányfő kénytelen lesz beszélni. Hacsak az ügyészség ezt meg nem akadályozza, mivel vizsgálatot indítottak a kérvény visszautasításával összefüggésben.

Vicente Vallés: “ya hay decisión sobre la declaración de Pedro Sánchez del próximo martes día 30, el juez ha respondido y la respuesta es que rechaza que Pedro Sánchez declare por escrito y mantiene su citación en el Palacio de la Moncloa. Previsiblemente el juez Peinado irá el… pic.twitter.com/yPMOTyKOMf — Tomás Rico ﻥ (@tomasrp3_) July 27, 2024

Sánchez feleségét, Begona Gómezt üzleti korrupcióval és befolyással üzérkedéssel gyanúsítják jobboldali szervezetek feljelentése nyomán. Felvetődött, hogy az elmúlt években visszaélt pozíciójával és állami szerződésekhez, illetve támogatásokhoz, köztük EU-s pénzekhez segített hozzá olyan vállalkozókat és cégeket, akik/amelyek a személyes kapcsolatrendszerének tagjai. Az ügyben érintett lehet az Air Europa légitársaság, valamint a Madridi Complutense Egyetem egyik tanszéke is. Gómezt július közepére idézte be a bíró kihallgatásra, de élt a jogával és végül nem tett vallomást. Helyette viszont beszélt az ügyben meggyanúsított egyik vállalkozó, Juan Carlos Barrabés, aki elmondta, hogy többször tárgyalt üzleti ügyben Gómezzel, sőt háromszor a kormánypalotában is találkoztak, Pedro Sánchez jelenlétében.

Begoña Gómez declara a las 10.00 de la mañana como imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, primera esposa de un presidente investigada por un juezhttps://t.co/sEvJmRT63c — LA GACETA (@gaceta_es) July 5, 2024

A jobboldali Vox Gómez hallgatása után döntött úgy, hogy nem hagyja annyiban a dolgot és felkérte a bírót, hogy tanúként hallgassa ki Pedro Sánchezt is az ügyben, melybe Peinado belement sőt, azt is engedélyezte, hogy a miniszterelnök keddi kihallgatásán a Vox ügyvédje is jelen legyen a spanyol jogrendszerben használt kifejezés, az úgynevezett népi vád képviseletében, melyet civil szervezetek, magánszemélyek és politikai pártok kezdeményezhetnek.

‼️ #EXCLUSIVA ‼️



La abogada de VOX @_Marta_Castro será la única representante de la acusación popular que acuda mañana a la Moncloa a interrogar a Pedro Sánchez junto al juez Peinado.



💪🇪🇸 https://t.co/XM9U77zpY1 pic.twitter.com/Tf53ZrMijV — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 29, 2024

Ami Sánchez vallomását követően történhet, az kérdéses, bár a kormánypalota nem zár ki egyetlen forgatókönyvet sem, így azt sem, hogy Peinado végül úgy dönt, vádlottként vonja be a kormányfőt az ügybe, majd a legfelsőbb bíróság elé terjeszti azt.

Ez az opció a Vox szerint sem kizárt. A párt részéről Jorge Buxadé hétfőn reggel úgy fogalmazott: „egy büntetőeljárásban semmi sem szokatlan”, így „aki tanúként érkezik, vizsgálat alá is kerülhet”. A politikus leszögezte, hogy bármi is lesz, „a Vox nem hagy fel az igazság keresésével” és ha Sáncheznek közvetlen felelőssége van, akkor kérni fogják, hogy további vizsgálat alá kerüljön.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök (Fotó: ANADOLU/AFP/Lorena Sopena)