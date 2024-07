Szijjártó Péter: Mi nagyra tartjuk a lengyel diplomáciát, ezért is rossz nézni, ahogy az lesüllyed a hazugság mocsarába

„Mi nagyra tartjuk a lengyel diplomáciát, ezért is rossz nézni, ahogy az lesüllyed a hazugság mocsarába. Ezeregyedszer is ismételjük meg tehát: a békemisszió során Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországot képviselte és nem az Európai Uniót. Talán most sikerül megérteni” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette,

Elszigeteltségről beszélni egy olyan miniszterelnök és kormány esetében, amely Európából mára egyedüliként tud kapcsolatot tartani egyszerre Kelet és Nyugat felé, nem vall túlzott bölcsességre.

A tárcavezető azt is megjegyezte, „mi mindenesetre várjuk vissza lengyel testvéreinket, vissza Közép-Európába”.

