Zelenszkij hataloméhségét már Amerikában is kritizálják

Az ukrán parlament zűrzavaros állapotban van. A hadiállapot miatt nem lehet választásokat kiírni, Volodimir Zelenszkij elnök pártja pedig gyakorlatilag elvesztette többségét. Erről ír a The New York Times amerikai napilap.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök távozik a londoni kormányfői rezidenciáról, a Downing Street 10.-ből 2024. július 19-én (Fotó: MTI/AP/Kin Cheung)

Mint a tengerentúli lap írja, a kulcsfontosságú törvényjavaslatok elfogadásához az ukrán elnök kénytelen a már betiltott oroszbarát párthoz tartozó képviselők támogatására támaszkodni.

A hadiállapotban, az államirányítás központosításával a parlament elveszítette befolyását

– mondta Volodimir Fesenko ukrán politikai elemző.

A parlament működésében tapasztalható gondok, valamint a kormánypárt és a feloszlatott oroszbarát párt korábbi tagjai közötti szokatlan szavazási szövetség megrontotta a kormány hitelességét – olvasható a New York Times cikkében.

Zelenszkij kezében túl nagy hatalom összpontosul

A zűrzavar meghiúsítja a parlament minden érdemi szerepét a kormányhivatalok felügyeletében, pláne akkor, amikor több milliárd dollárnyi külföldi segély ömlik Ukrajnába – írja a lap. A cikk hozzáteszi rendszeresen felmerülnek korrupciós vagy rossz gazdálkodási vádak Kijev ellen. Szerintük egyre inkább felerősödnek azok a kritikus hangok is, hogy túl sok hatalom összpontosul az elnöki hivatalban, még akkor is, ha jelenleg hadiállapot van.

A New York Times cikke emlékeztet, az alkotmány értelmében az ukrán parlamentnek nagyobb hatalma kell legyen, mint az elnöknek. A legtöbb minisztert a képviselőház nevezi ki, és a kisebb számú minisztert hagy jóvá az elnök. A probléma része az is, hogy Zelenszkij pártjában is belharcok zajlanak.

Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő szerint a képviselőházban a konstruktív ellenzék még a háború alatt is fontos. Úgy fogalmazott:

a parlament közjegyzőként dolgozik, csak rányomja a bélyeget arra, ami az elnöktől származik.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a Ronald Reagan Intézetben 2024. július 9-én, a NATO alapításának 75. évfordulója alkalmából tartott háromnapos csúcstalálkozó első napján (Fotó: MTI/AP/Jose Luis Magana)