Drámai migrációs számokat közöltek ebben az európai országban

Egyre elviselhetetlenebb az illegális migrációs nyomás Spanyolországban. A belügyminisztérium legfrissebb statisztikája szerint januártól augusztus 15-ig már több mint 31 ezer migráns érkezett a dél-európai országba, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 18 745 főt számoltak a hatóságok, tehát a növekedés több mint 66 százalékos.

Aumentan un 66% las llegadas de migrantes irregulares a Canarias y Ceuta: han llegado 22.304 personas a las islas en lo que va de año



Informa @lucimd95 > https://t.co/bMOLJnGfQi pic.twitter.com/OPS1I9iJR8 — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) August 17, 2024

Ezeknek az embereknek a többsége a Kanári-szigetekre érkezett, a 31-ből 22 ezer főt húztak partra az ottani hatóságok, ami 126 százalékkal több a 2023-as regionális adatnál (9 864 fő). Ugyanakkor a félszigetre és a másik szigetcsoportra, a Baleár-szigetekre egyelőre 12 százalékkal kevesebb afrikai érkezett, idén 7 184-en, míg tavaly 8 068-an értek partot ezekben a régiókban augusztus közepéig.

A belügyi statisztika szerint nőtt az érkezők száma az egyik autonóm városban, Ceutában is, ahová már több mint 1 605 fő jutott át Marokkóból illegálisan. Ez 173 százalékos növekedés a tavalyi év azonos időszakával összevetve. Az enklávé elnöke, Juan Jesús Vivas pénteken sürgős segítséget kért a központi szocialista kormánytól. Pártja, a konzervatív Néppárt (PP) szerint pedig azonnal migrációs veszélyhelyzetet kell kihirdetni Ceutában,

miután háromszor annyi bevándorlót látnak el jelenleg, mint amennyire a befogadórendszerüket tervezték.

Vivas úgy fogalmazott, hogy elviselhetetlen humanitárius vészhelyzet uralkodik a városban, ezért azonnali jogi és pénzügyi segítségre van szükségük, valamint hogy a hozzájuk érkezett kísérő nélküli kiskorúakat gyorsított eljárásban helyezzék át más régiókba.

Ceutát több mint egy hete százasával ostromolják az illegális bevándorlók, akik a párás időjárást kihasználva éjszakánként megpróbálnak észrevétlenül átúszni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó városba. A marokkói csendőrség közölte, hogy csak csütörtökről péntekre virradóra legalább hatszáz embert tartóztattak fel a határon. Tájékoztatásuk szerint Algériából, Tunéziából és Szíriából származó migránsokat is elfogtak, köztük kiskorúakat is, de még így is vannak, akik sikeresen átúsznak Spanyolországba, az összeomlás szélére sodorva az ottani befogadóállomásokat.

Közben a legfrissebb EU-s statisztikákból az is kiderült, hogy az európai repülőtereket is ellepik az illegális migránsok. A bevándorlás melegágya ráadásul ebben az esetben is Spanyolország, ugyanis már három hónapja a madridi Barajasra érkezik vagy ott szakítja meg útját a legtöbb afrikai menedékkérő.

Un informe interno de Frontex revela que Barajas es el aeropuerto que más inmigración ilegal recibe de Europa y destaca el alto número de llegadas desde terminales africanas



Por Rubén Pulido (@rubnpulido)https://t.co/9h7x9MuwmA — LA GACETA (@gaceta_es) August 16, 2024

A Frontex szerint idén május óta a madridi számok a dublini, frankfurti, párizsi és amszterdami légikikötő adatait is meghaladják. Abban a hónapban közel ezer menedékkérelmet nyújtottak be az európai repülőtereken és ezek többségét a Barajason regisztrálták.

