Másfél hétre indultak, fél évre az űrben ragadhatnak

Június elején Butch Wilmore és Sunita Williams a Nemzetközi Űrállomásra indult (ISS) csupán egy „rövidebb”, nyolcnapos tesztküldetésre, azonban úgy tűnik, idén már nem fognak visszatérni. Kiutazásuk a NASA és a Boeing közös projektje volt, ugyanakkor nincs mindenki meggyőzve arról, hogy az űrhajósokat szállító Boeing Starliner biztonságos lenne a visszaútra. Már az induláskor lehetett tudni, hogy héliumszivárgás lépett fel a űrhajón és bár épségben megérkezett az ISS-re, azonban a problémákat is magával vitte: szelepmeghibásodás, illetve további héliumszivárgás is jelentkezett, illetve a manőverező hajtóművekből is a hírek szerint több leállt, egyet leszámítva ezeket sikerült újraindítani.

A tervek szerint június 14-én tért volna vissza a Földre a Starliner, ám a NASA és a Boeing mérnökei úgy döntöttek, hogy inkább elhalasztják az utazást, és azóta még több alkalommal is halasztottak. A NASA részéről felmerült, hogy az augusztusra tervezett, később szeptemberre halasztott SpaceX által indítani tervezett járaton hagynának két helyet a kint ragadt űrhajósoknak.

Az ISS (Fotó: Komka Péter)

A Guardian szerint azonban a NASA és a Boeing vezetése ezen durván össze is kapott. – Mindenesetre ha ez a forgatókönyv valósulna meg, akkor a Boeingnek újra kell konfigurálnia a Starlinert úgy, hogy az emberek nélkül, önállóan is visszatérhessen a földre.