Orosz–ukrán háború: ismét rakétatámadásra figyelmeztetnek a kurszki és a belgorodi területeken

Folytatódnak a harcok Oroszországon belül is, ahogy arról lapunk is beszámolt az orosz hadsereg heves harcokat vív az ukrán erőkkel, amelyek behatoltak az oroszországi Kurszk régióba a háború kezdete óta az egyik legnagyobb ukrán benyomulás során. Ma hajnalban ismét rakéta támadás lehetőségére figyelmeztettek a régióban, és a Belgorod térségében is – írta a Vesztyi orosz hírcsatorna.

Az ukrán fegyveresek előretörése a kurszki területen terrorista akció, és senki sem titkolja, hogy az oroszok megölésére használt fegyver amerikai fegyver volt – mondta Oroszország amerikai nagykövete, Anatolij Antonov.

Közben az orosz védelmi minisztérium közzétett felvételeket az ukránok páncélozott járműveinek megsemmisítéséről a kurszki terület határvidékén. A felvételeken az látszik, hogy az oroszok amerikai gyártmányú Bradley-ket és egy kozák páncélozott járművet találtak el.

Egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el – írta meg a írta meg a RIA Novosztyi Telegram-csatornáján.

Borítókép: Képkocka egy videóból. Az orosz védelmi minisztérium által közzétett videón az orosz erők látható, amint az orosz erők rakétatámadást indítanak az ukrán fegyveres erők katonai felszerelései ellen az oroszországi Kurszk megye melletti határterületen 2024. augusztus 7-én (Forrás: AFP)