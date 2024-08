Ötven év után is parázslik a konfliktus: interjú az észak-ciprusi elnökkel

Történelmi viszály

Ciprus görög és török lakosságának konfliktusa régre nyúlik vissza, de a fordulópontot az jelentette, mikor Görögország 1974-ben egy katonai puccsal próbálta magához csatolni az országot, mire a török lakosság védelmében Törökország is beavatkozott. Kilenc évvel később a sziget nagyjából 37 százalékát elfoglaló Észak-Ciprusi Török Köztársaság kikiáltotta függetlenségét, amelyet azonban azóta is kizárólag Törökország ismert el. Észak-Ciprus népessége mára meghaladja a háromszázezret, a lakosság túlnyomórészt török ciprióta, de egyre növekszik a betelepült törökök száma is. Az elmúlt évtizedekben több próbálkozás is volt a sziget újraegyesítésére. A Kofi Annan ENSZ-főtitkár nevével fémjelzett úgynevezett Annan-terv 2004-ben sikerrel kecsegtetett, ám a mindkét oldalon megrendezett népszavazáson hiába támogatta a török ciprióták 65 százaléka az egyesülést, a görög cipriótáknak csak 24 százaléka szavazott rá. A felek számos kérdésben nem értenek egyet, például a területekről, a menekültekről, az államszervezetről. A legfontosabb azonban a biztonsági helyzet. Törökország jelenleg mintegy 35 ezer katonát állomásoztat Észak-Cipruson, Nicosia azonban úgy véli, a török csapatoknak el kellene hagyniuk a szigetet. Ankara azonban a török ciprióták biztonságára hivatkozva erre nem hajlandó.