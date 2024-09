Factcheck: Németország már nem sokkal a háború kitörését követően könnyített az orosz állampolgárok vízumszerzésén

Az uniós tagállamok Oroszországot (pontosabban az orosz állampolgárokat) érintő vízumpolitikái egyre több helyen enyhülnek – gondoljunk csak a rövid távú tartózkodásra jogosító (C típusú) vízumok kiadásával összefüggő korlátozások feloldására például Bulgáriában vagy Romániában. Sőt, más helyeken még a háborús konfliktusban álló ország befektetői számára is újból megnyílt a lehetőség, hogy vagyoni hozzájárulásért cserébe tartózkodási engedélyt szerezzenek (pl. Portugália „Arany vízum programja”). Bár ez utóbbi egyes szakértők szerint a valóságban egyébként ténylegesen sosem szűnt meg, ami ugyancsak sokatmondó tény az európai szankciók komolyan vehetőségéről.

Eközben a nemzetközi baloldal példátlan propaganda-hadjáratot folytat hazánkkal szemben (most éppen) a Nemzeti kártya program kiterjesztése miatt, amelynek keretében Szerbia és Ukrajna (!) mellett, a jövőben Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Oroszország, Észak-Macedónia, Moldova és Belarusz állampolgárai is igénybe vehetnek egyszerűsített ügyintézést (!) a magyarországi munkavállaláshoz. Ez az adminisztratív könnyítés ugyanakkor természetesen nem jelenti azt, hogy az ilyenkor elvárt, nem mellesleg pedig jogszabályban is előírt, szigorú és átfogó biztonsági ellenőrzéseket ne kellene kötelezően lefolytatni az érintettek vonatkozásában az illetékes szerveknek – írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

Az álságos balliberális kommunikációs gépezet, persze ettől függetlenül rögtön biztonsági kockázatot kiáltott az orosz munkavállalókkal összefüggésben, akikre egyébként speciális szaktudásuk (orosz technológiát használó atomerőmű építése) miatt van szükség. (Milyen előremutató lenne ilyen felelős baloldali hangokat hallani – mások mellett – a migráció vonatkozásában is).

Manfred Weber, az egykor jobboldali Európai Néppárt magyarellenes „erős embere” még levelet is írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének az ügyben, amelyben úgy fogalmazott, hogy a magyar rendszer „komoly nemzetbiztonsági aggályokat vet fel”, és „súlyos kiskapukat teremt a kémtevékenységek számára”.

Pedig a jobboldali értékeknek hátat fordító német politikus minden bizonnyal tisztában van azzal, hogy hazája gazdasági megfontolások alapján már régóta vízumkönnyítéssel és kedvezményekkel segíti az orosz munkavállalók Németországba édesgetését.

„A különleges helyzetre való tekintettel a szövetségi kormány bürokráciamentes eljárásokra törekszik”.

Egy 2022. július 18-i kormányzati anyag a következőképpen fogalmaz ennek kapcsán:

Tekintettel az Oroszországi Föderációban kialakult politikai helyzetre és a folyamatban lévő Ukrajna elleni háborúra, sok szakképzett munkavállaló hagyja el az Oroszországi Föderációt, és más országokban keresnek új élet- és munkalehetőséget. Ez a német kormány szerint további szakképzett munkaerő-potenciált jelent a német vállalatok számára.

Ennélfogva „a szövetségi kormány támogatja a szakképzett munkaerő toborzását az Oroszországi Föderációból Németországba. Ezért intézkedéseket fogadott el a vízumeljárások felgyorsítása érdekében a német és nemzetközi vállalatok orosz munkavállalóinak Németországba történő áthelyezése érdekében”.

A kapcsolódó „gyorsított szakképzett munkaerő-felvételi eljárás” (Das beschleunigte Fachkräfteverfahren) jelentősen lerövidíti az elismerési és vízumkérési eljárás időtartamát, és akkor alkalmazható, ha azt a helyi illetékes bevándorlási hatóság előzetesen engedélyezi a külföldiek szövetségi területen való tartózkodásáról, foglalkoztatásáról és integrációjáról szóló törvény (Tartózkodási törvény ~ Aufenthaltsgesetz) 81a. paragrafusa alapján.

Eszerint a munkáltatók a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén, gyorsított eljárás lefolytatását kérhetik az illetékes idegenrendészeti hatóságnál, annak a külföldinek (pl. orosz állampolgárnak) a felhatalmazásával, aki tartózkodási céllal kíván belépni az országba. Amennyiben a törvényben meghatározott követelmények teljesülnek, az illetékes hatóságnak azonnali előzetes jóváhagyást kell adnia a vízum kiadásához.

Tehát ebben az esetben is a munkavállalásra jogosító nemzeti vízumok kiadását érintő ügyintézés felgyorsításáról és egyszerűsítéséről van szó – mások mellett – az orosz állampolgárokkal összefüggésben, vagyis éppen arról, amiért hazánknak újfent nemtelen politikai boszorkányüldözést kell elszenvednie.

De ez még nem minden, a német kormány emellett egy reklámkampányt is elindított a „Make it in German”szövetségi kormányzati portálon keresztül, amely 2022. június 1-je óta fut Örményországban, Georgiában, Kazahsztánban és Törökországban, mivel ezekben az országokban jelenleg különösen nagy számban tartózkodnak orosz szakmunkások. A kampány célja pedig nem titkoltan az érdeklődés felkeltése a németországi szakképzett munkavállalás iránt. A kazahsztáni és törökországi külkereskedelmi kamarák igény szerint még támogatást is nyújtanak az orosz szakképzett munkaerő helyi toborzásában.

Ami pedig Webernek a magyar szabályozással összefüggésben levezetett, uniós nemzetbiztonságot érintő félelmeit illeti, a német kormányzati dokumentum maga rögzíti, hogy Németországban évek óta magas szinten van az orosz hírszerző szolgálatok tevékenysége, amely kémtevékenységek kiterjednek a politikára, az üzleti életre, a tudományra, a technológiára, sőt, még a hadseregre is. Így nem feltétlenül jó út, ha a német politikusok pont a magyar adminisztratív terhek csökkentésében keresik a veszélyforrást.

A fentiekből tehát világosan látszik, hogy az aktuális, Magyarországgal szembeni propaganda-hadjárat és kettős mérce ismételten nem több, mint csupán egy újabb fejezete annak az elképesztően képmutató és szemforgató „politikának”, amelyet a brüsszeli balliberális elit már jó ideje hazánkkal szemben folytat – írja a Tűzfalcsoport.

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke az európai választások után sajtótájékoztatón vesz részt a CSU pártközpontjában (Fotó: AFP)