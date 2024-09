Finnország szerint a két tannyelvű iskolák biztonsági kockázatot jelentenek

Finnország elég barátságtalan lépésre szánta magát. Az oktatási rendszerét tekintve sokak számára régóta mintaként csodált északi ország most éppen az oktatásban készül a finnek részéről meglehetősen szokatlanra. A kétnyelvű országban, ahol sokan beszélnek a finn nyelv mellett svédül is, a nyelvoltatást nagyon régóta rendkívül fontosnak tartják, és nemcsak az angolt. Egy kelet-finnországi iskola idegen nyelvű részlegét most mégis be akarják zárni, mégpedig három városban, ahol az idegen nyelvű oktatás folyik. A finn hatóságok ugyanis biztonsági fenyegetésnek tartják, hogy nem finn anyanyelvű gyerekek, fiatalok járnak iskolába Kelet-Finnország városaiban. Az Itä-Suomen (Kelet-Finn) iskola ugyanis olyan összevont oktatási intézmény, ahol az óvodától a gimnáziumig oktatja a diákokat három városban: Imatrában, Joensuuban és Lappeenrantában. Ezekben a városokban akarják megszüntetni a kétnyelvű iskolát, az említett kelet-finnországi iskolának ugyanis ebben a három városban van oktatási központja – az orosz határ közelében. Az orosz iskolát akarják tehát most bezárni gyűlöletből. Az iskola finn igazgatója küzd a bezárás ellen – írta az Italehti finn lap.

A kétnyelvű és kétkultúrájú oktatási környezet támogatja a gyermekek nyílt és nemzetközi szemléletű fiatallá növekedését, s megnöveli a későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket. A tanulás öröme, a kreativitás, a bátorság, az önkifejezés és a biztonságos, boldog légkör – ezek láthatók és hallhatók iskolánk mindennapjaiban!

– olvasható az iskola honlapjának első oldalán.

Az iskola megszüntetésének oka mégis az orosz nyelv és kultúra.

„A finn hatóságok biztonsági fenyegetésnek tartják, hogy az orosz anyanyelvű gyerekek és fiatalok az iskoláikban blokkosodni fognak a kelet-finnországi városokban” – írta az Italehti.

Több forrás, köztük kül- és biztonságpolitikai források is azt nyilatkozták az Iltalehtinek, hogy a szóban forgó városok arról értesültek, hogy egy külön orosz iskola működésének folytatása veszélyt jelenthet Finnország nemzetbiztonságára. Oroszország például azt állíthatja majd, hogy a kelet-finnországi iskolákban tanuló orosz állampolgárok olyan biztonsági fenyegetéssel néznek szembe, amely majd védelmi intézkedéseket fog megkövetelni az orosz államtól – írta a lap.

Az Itä-Suomen iskolába jelenleg 611 gyermek és fiatal jár, közülük 477 fő óvodai és alapfokú, illetve középfokú végzettségre felkészítő oktatásban vesz részt és 134 középiskolás diák van.

Egy ilyen környezet hajlamos az oroszbarát propaganda terjesztésére

– hangsúlyozta az ügy hátterét ismerő forrás. Egy másik forrás szerint Oroszország politikája a jelenleginél nagyobb fenyegetést jelent Finnország számára, ha Finnországnak saját általános iskolái vannak az orosz anyanyelvűeknek.

Az orosz állam utasításai szerint az orosz állampolgárok az országuk szolgálatában állnak, függetlenül attól, hogy hol élnek

– mondta a forrás.

Juhani Junnilainen, Lappeenranta oktatási szolgálatának igazgatója szerint az eredeti cél egy olyan iskola létrehozása volt, ahol a finn anyanyelvű gyerekek megismerkedhetnek az orosz kultúrával és színvonalas orosznyelv-oktatásban részesülnek.

Az első tanévben 23 lappeenrantai gyerek kezdte az iskolát, akik közül egy orosz származású volt

– mondta Junnilainen. Egyes vélemények szerint az iskolában ma már túl nagy az orosz anyanyelvű diákok aránya. Az iskola igazgatója szerint azonban az orosz anyanyelvűek aránya egyik tagozaton sem éri el az 50 százalékot, szerinte az intézkedés kapcsán az iskola működésének szándékos megzavarásáról és oroszgyűlöletről van szó.